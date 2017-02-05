Калуга, 5 февраля, 2017, 12:23 — ИА Регнум. Предприятие по производству фальсифицированной алкогольной продукции обнаружили полицейские на границе Калужской области и «Новой Москвы». Как сообщили 5 февраля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, производственные и складские помещения располагались на территории калужского города Белоусово.

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В ходе осмотра, сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено и изъято почти 10 тыс. бутылок готовой продукции (бутылки по 0,5 литра), 180 канистр спирта по 10 литров каждая, а также 12 рулонов акцизных марок, оборудование для розлива.

По версии оперативных работников, бутлегеры смешивали 95% этиловый спирт с водой. Полученная таким образом спиртосодержащая жидкость разливалась вручную по бутылкам, на которые наклеивались этикетки с логотипами известных брендов. По предварительной оценке, производительность одного такого оборудования кустарного производства составляет около двух бутылок спиртного в минуту.

Алкогольная продукция, оклеенная федеральными специальными марками, была направлена на экспертизу, в ходе которой установлено, что эти марки изготовлены не уполномоченным на то предприятием.

Возбуждено уголовное дело и начато следствие.

Добавим, что в 2016 году калужские силовики провели 402 проверки предприятий торговли. В ходе рейдов было изъято более 73 тысяч литров алкогольной продукции сомнительного происхождения и качества и почти 3 тысячи литров этилового спирта.