Москва, 5 февраля, 2017, 11:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что российские ответные меры на западные санкции были честными. Соответствующее заявление Лавров сделал в интервью австрийскому журналу «Профиль».

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Лавров подчеркнул, что российское продовольственное эмбарго в отношении европейских производителей было зеркальной и честной мерой, так как нельзя было допустить недобросовестной конкуренции со стороны производителей ЕС при введении Брюсселем санкций.

Он пояснил, что евросоюзные санкции ограничивают возможность для российских банков получать займы на финансирование сельского хозяйства. Это означает, что сельхозпроизводители из Евросоюза на российском рынке извлекли бы выгоду из условий недобросовестной конкуренции.

«Мы должны были сделать все по-честному. Вот и все», — отметил Лавров.

Журналист спросил Лаврова, когда же Россия отменит свои ограничительные меры. На этом глава МИД РФ ответил, что данный вопрос не должен быть адресован ему. «Не мы инициировали санкции, и не нам снимать их», — сказал министр.