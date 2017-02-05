Москва, 5 февраля, 2017, 09:41 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что Европейский Союз собирается продлить персональные санкции против России. Свое мнение на этот счет он опубликовал в Twitter сегодня, 5 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Европейская комиссия в середине марта нынешнего года собирается продлить персональные санкции против России. В черном списке ЕС находятся более сотни граждан России и Украины, которые, по мнению Запада, причастный к конфликту в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией.

Рогозин весьма своеобразно ответил на сообщение Bloomberg. «А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать?», — пишет Рогозин, обращаясь к агентству Bloomberg.

Член правительства подчеркнул, что к Российской Федерации нельзя применять шантаж и угрозы. «Санкции против нашей промышленности уже привели к эффекту, обратному ожиданиям еврочиновников», — добавил Рогозин.