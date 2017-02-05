Лондон, 5 февраля, 2017, 08:40 — ИА Регнум. «Лидеры ЕС организуют наскоки на Дональда Трампа и отвергают помощь Терезы Мэй, которая хотела бы выступить мостом между ЕС и США. Главы стран Евросоюза, собравшиеся на Мальте, обвиняют Трампа в отсутствии уважения к ним. И к союзу в целом. Они просто в очередь выстраиваются, чтобы критиковать американского президента», — пишут корреспонденты Дэниел Боффи и Питер Уокер.

moritz320 Развал Евросоюза

Старт критическим замечаниям «сообщества двадцати семи» дал французский президент Франсуа Олланд, который в статусе «хромой утки» выглядит намного беспомощнее, чем в том же положении выглядел Обама.

«Олланд предупреждает, что у Европы не будет никакого будущего с США, если прямо сейчас не будут определены принципы взаимоотношений ЕС и США».

Нынешнего хозяина Елисейского дворца явно обижает манера поведения Трампа в отношении ЕС, однако максимум, что удалось сделать французскому президенту — попытаться уколоть президента американского заявлением, что тот «презирает Евросоюз». На что Трамп, похоже, просто не обратил внимания.

«Назначение Тэда Мэллока послом США в ЕС означает, что Трамп решил уничтожить Евросоюз, — резюмирует Guardian. — Даля Грибаускайте высказалась по поводу предложения Мэй: «Я думаю, мост нам не нужен. Мы прекрасно пообщаемся в твиттере».

За попыткой сарказма литовского лидера угадывается страх, охватывающий ее: а ну, как Трамп, с его скепсисом в отношении НАТО, захочет оставить Литву без только что введенных батальонов Альянса? А у восточных границ — коварный и злобный Путин, по-волчьи щелкающий зубами…

«Хотя на саммите на Мальте в первую очередь предполагалось рассмотреть вопрос о необходимости остановить миграцию через Средиземное море и обсудить будущее ЕС в связи с «брекзитом», бо́льшую часть времени встречи заняла критика Трампа», — подводят итог авторы издания.