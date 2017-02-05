Вашингтон, 5 февраля, 2017, 05:40 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не уверен насчет того, сложатся ли у него рабочие отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News.

Jedimentat44 Владимир Путин

Отвечая на вопрос о том, продолжит ли глава США с уважением относиться к Владимиру Путину, Трамп ответил, что «лучше поладить с Россией, чем не поладить». Он указал также на то, что если РФ поможет США в борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), терроризмом во всем мире, то «это будет хорошо».

Потом хозяин Белого дома добавил: «Смогу ли я поладить с ним (с Путиным — прим.ред.)? Понятия не имею».

Отметим, что во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп не раз заявлял, что намерен подружиться с российским лидером и наладить российско-американские отношения. Также, комментируя действия Путина, пригласившего детей американских дипломатов на елку в Кремль, в ответ на высылку российских дипломатов из США, Трамп заявил, что это очень умный ход.

В то же время со вступлением в должность главы страны республиканец стал более осторожен в своих заявлениях. Например, он ранее говорил, что не знает, какими будут отношения Москвы и Вашингтона: «хорошие, плохие или никакие».