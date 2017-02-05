Вашингтон, 5 февраля, 2017, 04:33 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги телефонных переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, передает Reuters.

Телефонный разговор

«Мы будем работать с Украиной, Россией, а также всеми другими заинтересованными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир на границах», — говорится в заявлении Трампа, опубликованном Белым домом.

Подробной информации о возможных действиях США в связи с кризисом в Донбассе, как и в прежнем заявлении пресс-службы, не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, сегодня состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Петром Порошенко. По сообщению пресс-службы президента США, стороны «выразили озабоченность», «сошлись во мнении» и «отметили необходимость» прекращения огня.