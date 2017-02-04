Лондон, 5 февраля, 2017, 02:52 — ИА Регнум. Большинство граждан Великобритании боятся президента США Дональда Трампа. Согласно опросу, проведенному The Guardian совместно с социологической службой компании Opinium Research, две три британцев считают американского лидера «угрозой мировой безопасности», пишет Russia Today.

Угроза Трампа

Отмечается, что 64% респондентов называют нового главу США «угрозой мировой безопасности». Также 44% опрошенных оценивают Трампа как «ужасного президента».

Исследование показало, что большинство опрошенных не одобряют подписанный Трампом указ о мигрантах. Так, 53% проголосовали за то, чтобы перенести или вовсе отменить визит главы США в Соединенное Королевство до тех, пока Трамп не отменит этот указ. При этом 36% респондентов считают, что официальный визит должен состояться при любых обстоятельствах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что более 150 членов парламента Великобритании подписали письмо, в котором требуют, чтобы выступление Дональда Трампа состоялось не в Вестминстерском холле, где произносил речь, например, Барак Обама, а в Королевской галерее. Как отмечает The Telegraph, это решение президент США может воспринять как оскорбление.

Также 4 февраля в Лондоне перед зданием парламента прошли многотысячные акции протеста против приезда Трампа в страну. Демонстрации прошли под лозунгом «Позор тебе, Тереза Мэй!».