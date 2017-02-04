Киев, 5 февраля, 2017, 02:43 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко провел первый телефонный разговор с 45-м президентом США Дональдом Трампом. О результатах переговоров в воскресенье, 5 февраля, сообщает пресс-служба президента.

Vinicius de Carvalho Venâncio Телефонный разговор

Глава Украины поздравил Дональда Трампа с инаугурацией и выразил намерение активизировать диалог с новой администрацией США. Обсуждался предстоящий визит Порошенко в Вашингтон, для подготовки этой встречи в ближайшее время в США отправится министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

При обсуждении стратегического партнерства стороны коснулись конфликта в Донбассе. Лидеры двух стран выразили озабоченность в связи с эскалацией конфликта, и сошлись во мнении о том, что достижение мира в регионе возможно в результате перевода конфликта из острой фазы на дипломатический уровень. Президенты отметили необходимость скорейшего установления режима прекращения огня.

Президент Украины поблагодарил американского коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.