Мадрид, 4 февраля, 2017, 20:09 — ИА Регнум. 4 февраля на стадионе «Камп Ноу» был разыгран матч 21-го тура Испанской Премьер-лиги между командами «Барселона» и «Атлетик» (Бильбао). Матч завершился со счетом 3:0 в пользу каталонцев.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Разгром

На 18-й минуте матча молодой испанский талант Пако Алькасер открыл счет в матче после прострела звезды сборной Бразилии Неймара — 1:0.

На 40-й минуте лидер сборной Аргентины Лионель Месси удвоил преимущество «Барселоны» точным ударом со штрафного в ближний угол ворот — 2:0.

На экваторе второго тайма испанский латераль Алеиш Видаль довел счет до разгромного после сольного прохода — 3:0.

На данный момент «Барселона» набрала показатель 45 в графе «очки» и оторвалась от «Севильи» на 3 очка и приблизилась на мадридскому «Релау» на 1 очко. «Атлетик» (Бильао) упустил шанс укрепиться в зоне Лиги Европы, предоставив шансы «Сельте» на попадание в еврокубки.

Составы на матч:

«Барселона»: Тер Штеген, Видаль, Пике, Умтити, Матье, Рафинья, Гомеш, Туран, Месси, Алькасер, Неймар.

«Атлетик»: Ираисос, Де Маркос, Йерай, Ляпорт, Баленсиага, Иттураспе, Сан Хосе, Лекуе, Гарсия, Муниаин, Уильямс.

Главный арбитр матча: Гонсалес Гонсалес.

Голы: Алькасер 18 — 1:0, Месси 40 — 2:0, Видаль 67 — 3:0.