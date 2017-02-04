Салехард, 4 февраля, 2017, 18:09 — ИА Регнум. На Ямале в 2916 году показатели добычи газа вышли в рост на 3%. Добыча нефти увеличилась практически на 30%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства ЯНАО.

Pixabay.com Добыча нефти

В 2016 году на территории Ямало-Ненецкого автономного округа добыто: 509 млрд 348,9 млн м³ природного газа, что больше на 3% объёма добычи предыдущего года; 26 млн 873,7 тыс. тонн нефти (на 29,9% больше к 2015 году); 19 млн 288,7 тыс. тонн конденсата (меньше на 14%).

Добыча газа в регионе осуществлялась 33 предприятиями на 90 месторождениях. Наибольший объём добытого газа приходится на дочерние предприятия ПАО «Газпром». Их суммарный объём добычи в 2016 году достиг 374 млрд 563,5 млн м³ газа, что составило 73,5% всего объёма в округе. Предприятиями ПАО «НОВАТЭК» добыто 87 млрд 762,6 млн м³ газа (17,2% всей добычи газа в округе). Объём добычи остальных предприятий по округу составил 47 млрд 022,715 млн м³ (9,2%).

Добыча нефти на территории ЯНАО в прошлом году осуществлялась 19 предприятиями на 62 месторождениях. Основными нефтедобывающими предприятиями в округе остаются дочерние предприятия ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «НОВАТЭК». Предприятиями ПАО «Газпром нефть» добыто 15 015,4 тыс. т нефти, что составило 55,8% от добытой нефти в целом по округу. Отметим, что на Ямал приходится около 30% добытой предприятиями «Газпрома» нефти. Ежегодно компания инвестирует в производственные программы на Ямале около 20 млрд рублей. Предприятиями ПАО «НОВАТЭК» добыто 5 031,7 тыс. т нефти (18,7% от общей добычи в округе). Компанией ПАО «НК «Роснефть» добыто 4 973,4 тыс. т нефти (18,5%). Остальные предприятия в округе добыли 1853,2 тыс. т (7%).

Добычу газового конденсата осуществляли 22 предприятия на 37 месторождениях. Лидирующие позиции занимают предприятия ПАО «НОВАТЭК», которые в 2016 году добыли 9 млн 519,5 тыс. тонн «белой нефти», что составляет 49,4% добычи по округу, и предприятия ПАО «Газпром», добывшие 7 млн 899,9 тыс. тонн конденсата, или 40,9% добычи по округу. Предприятия ПАО «НК «Роснефть» добыли 1 млн 491,8 тыс. тонн конденсата (7,7% общего объёма). Остальные предприятия в округе добыли 377,4 тыс. т конденсата (1,9%).