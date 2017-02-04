Севастополь, 4 февраля, 2017, 16:15 — ИА Регнум. Инициатор и один из авторов проекта внедрения в энергетику «умных сетей» «EnergyNet», который реализуется в Севастополе, депутат заксобрания города Алексей Чалый предложил участие в проекте Севастопольскому госуниверситету, передает корреспондент ИА REGNUM.

Севастопольский госуниверситет

Севастополь и Калининград выбраны для реализации проекта комплексного внедрения в энергетику «умных сетей» (smart grid) в рамках «дорожной карты» EnergyNet Национальной технологической инициативы (НТИ). Проект будет реализован до 2018 года, на него выделено 113 миллионов рублей.

«Я бы хотел, чтобы университет стал центром инновационной энергетики страны. Успех проекта зависит от людей, готовых проявить инициативу. Мы со своей стороны готовы оказать поддержку, — сказал Чалый. — Заменить вуз мы не можем и не планируем. Квалификационных возможностей в Севастополе больше, чем в любом другом регионе страны».

Сотрудничество с вузом планируется по четырем направлениям. В СевГУ будут созданы институт для подготовки специалистов в области интеллектуальной энергетике и центр повышения квалификации энергетиков.

Помимо этого, потенциал университета задействуют в научных разработках в рамках проекта «EnergyNet», еще одной формой взаимодействия названы научные конференции.

Ректор Севастопольского университета Валерий Кошкин поддержал предложенные направления. Он добавил, что вуз стремится оставлять те учебные программы, которые востребованы потребителем. «EnergyNet» — одно из таких перспективных направлений. Университеты выходят на определенный уровень за 10−15 лет. Это как раз укладывается в те сроки, которые заложены в «EnergyNet», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, пилотный проект «EnergyNet» при поддержке НТИ в Севастополе развернется на трех площадках.