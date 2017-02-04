Калуга, 4 февраля, 2017, 14:26 — ИА Регнум. Картина китайского режиссера Дун Ячунь «Балет в пламени войны» станет фильмом открытия XII Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча» 16 февраля, в Доме ученых Обнинска Калужской области, сообщает 4 февраля корреспондент ИА REGNUM, по материалам пресс-конференции организаторов кинофорума.

Eparhia-kaluga.ru На встрече с журналистами

С журналистами встретились президент кинофестиваля «Встреча» монахиня София (Ищенко), председатель комиссии по культуре Калужской епархии протоиерей отец Сергий Третьяков и заместитель министра культуры и туризма области Анастасия Оксюта.

По словам спикеров, основной темой нынешнего кинофестиваля «Встреча» стала «Красота сотворенного Богом мира средствами киноискусства». В программе кинофестиваля предусмотрены выставки детских работ на экологическую тему, творческие встречи с режиссерами, продюсерами, писателями, артистами, молодыми кинематографистами и студентами ВГИКа.

Просмотры конкурсных и внеконкурсных работ кинофестиваля будет проходить в 18 городах и селах Калужской области, что позволит значительно увеличить зрительскую аудиторию.

Основной миссией фестиваля является ­ показ православного образа жизни в современных условиях. В оргкомитет фестиваля в калужском Обнинске поступило более 200 фильмов из 16 стран. Среди них: Австралия, Афганистан, Белоруссия, Германия, Ирак, Иран, Индия, Испания, Китай, Польша, Россия, Сирия, Украина, Чехия и другие.

По словам президента кинофестиваля «Встреча» монахини Софии (Ищенко), за 12 лет православное кино значительно изменилось. Если в первые годы проведения фестиваля кино было исключительно любительским, то сегодня участники представляют фильмы высокого уровня. Этому во многом способствовало проведение ежегодной конференции «Кино глазами православного человека» и выработка критериев. Ведь участие в их формировании наряду с богословами принимали профессиональные кинематографисты.

Говоря о канонах православного кино и основном принципе отбора фильмов, президент международного фестиваля «Встреча» обозначила свою позицию: «Искусство должно вести человека из мрака, из темноты — к свету. Именно это задача любого искусства. Надо идти в гору и вести за собой других», — подчеркнула монахиня София (Ищенко)

По словам председателя комиссии по культуре Калужской епархии протоиерея отца Сергия Третьякова, «более 20 тысяч жителей Калужской области будут приобщены к замечательным фильмам. Я надеюсь, что посредством просмотра этого кино среди нас будет больше добрых и нравственно чистых людей».

Напомним, в рамках подготовки православного кинофестиваля «Встреча» 13 февраля в Доме правительства Калужской области планируется поведение круглого стола по теме «Этика и эстетика экологического пространства на экране». На 17 февраля намечены конференция «Кино глазами православного человека» на тему «Кино сегодня и завтра» и дискуссионная площадка «Христианская догматика в современном кинопроизведении».

Заседание круглого стола по итогам кинофестиваля и церемония торжественно закрытия кинофорума «Встреча» состоялся 20 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, православный кинофестиваль «Встреча» ежегодно проходит в Калужской области в дни, по календарю близкие к христианскому празднику Сретения Господня (представления Господа, дня принесения младенца Иисуса Христа в Иерусалимский храм), который отмечается 15 февраля. Поэтому кинофестиваль получил имя «Встреча» и называется Сретенским.