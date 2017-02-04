Париж, 4 февраля, 2017, 11:39 — ИА Регнум. Ураган, который получил название «Лев» оставил без электроснабжения 250 тысяч человек на юго-западе Франции. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает телеканал BFMTV.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Сильнейший ураган накрыл юго-запад Франции сегодня в 5:00 утра по местному времени (7:00 мск). Порывы ветра местами достигают 148 километров в час (41 метр в секунду).

Из-за такого ветра произошли многочисленные обрывы линий электропередач. Французская компания-оператор электросетей Enedis сообщает, что на устранение неполадок с электричеством направлено удвоенное число специалистов.

В западном регионе Франции — Новой Аквитании объявлен наивысший — красный — уровень погодной опасности.