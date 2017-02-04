Калуга, 4 февраля, 2017, 11:21 — ИА Регнум. Под стражу в зале калужского суда был взят 17-летний подросток, осужденный на два года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Об этом 4 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Азер Садыгов.

Leon Do Cabeiro Удар

По его словам, в июле 2016 года подросток на улице Л. Толстого в Калуге, во время конфликта со своим знакомым, взрослым мужчиной, который, по мнению осужденного, «не так пожал ему руку», нанес потерпевшему два удара кулаком в лицо. Эти удары осужденного, занимающегося боксом, повлекли кровоизлияния, причинившие тяжкие вред здоровью мужчины.

Судом также удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму 500 тысяч рублей в возмещение вреда, причиненного преступлением.

Впрочем, осужденный и его защитник намерены обжаловать приговор и добиться смягчения наказания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Калужской области в прошлом году было зарегистрировано 16 тыс. 193 преступления, из которых 3408 — тяжкие и особо тяжкие. Между тем, в регионе на 8,1% стало меньше фактов причинения тяжкого вреда здоровью.