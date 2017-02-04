Вашингтон, 4 февраля, 2017, 08:21 — ИА Регнум. Администрация Белого дома США проводит внутренне расследование поводу того, как детали телефонных разговоров американского президента Дональда Трампа с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом и президентом Мексики Энрике Пенья Ньето попали в прессу. Об этом накануне, 3 февраля, заявил журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Цитата из к/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда». Реж. Андре Юнебель. 1967. Франция — Италия Где утечка?

Пресс-секретарь Трампа заявил, что президент воспринял эти утечки очень серьезно и поручил провести внутренне расследование.

Напомним, ряд американских СМИ, и прежде всего газета The Washington Post со ссылкой на свои источники опубликовал некоторые детали телефонных разговоров Трампа с мировыми лидерами.

Так СМИ утверждали, что Трамп довольно резко говорил с президентом Мексики и даже угрожал начать вторжение в эту страну, если мексиканские власти не смогут справиться с бандитами и наркоторговцами.

В разговоре с премьер-министром Австралии Тернбуллом, Трамп якобы также был резок и попросту бросил трубку, когда речь зашла о соглашении по мигрантам, которое подписал предшественник Трампа Барак Обама.

Позднее вся эта информация была опровергнута как президентом Мексики, так и премьер-министром Австралии.