Москва, 4 февраля, 2017, 05:00 — ИА Регнум. Российскому актёру Станиславу Садальскому запретили въезд на Украину. Об этом он сообщил на своей станице в LiveJournal.

VOLOKOS Станислав Садальский

«В страну где идёт борьба со своим народом, меня украинца по матери, не пускают», — написал Садальский.

Актёр опубликовал снимок постановления Службы безопасности Украины, из которого следует, что основанием для отказа во въезде послужила запись в его блоге на тему шествия Бессмертного полка в Киеве, а также тот факт, что в сентябре 2016 года он «гастролировал в оккупированном Крыму».

Из приведённого документа следует, что въезд на Украину также запрещён актрисе Татьяне Васильевой.