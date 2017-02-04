Вашингтон, 4 февраля, 2017, 03:09 — ИА Регнум. По информации изБелого дома, администрация президента США Дональда Трампа пока не намерена денонсировать ядерное соглашение с Ираном, однако надеется на пересмотр ряда положений сделки, сообщает Reuters 4 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM В Иране

Одним из пунктов, который вызывает неприятие Трампа, является положение о сроках выполнения иранской ядерной программы — срок вступления некоторых ограничений для Ирана составляет до 10 лет. Кроме того, с помощью МАГАТЭ Белый дом надеется получать от Ирана более подробные отчеты о запасах низкообогащенного урана в исламской республике.

Напомним, ядерная сделка с Ираном была заключена 15 июля 2015 года. По условиям соглашения, Иран и шесть «контролирующих» стран, США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия, достигли соглашения по ограничению иранской ядерной программы в обмен на отмену санкций против Ирана.

Однако на данный момент сделка под угрозой — Иран проводит испытания баллистических ракет, а санкции против Ирана не отменяются, а ужесточаются.