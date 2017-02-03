Донецк, 3 февраля, 2017, 23:40 — ИА Регнум. Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) заявила, что Украина нарушила Минские соглашения и сосредоточила на линии разграничения в Донбассе ударную войсковую группировку. Соответствующее заявление сделал сегодня, 3 февраля, первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карусель

«У сил Украины есть тяжёлые вооружения: танки, ракетные системы, артиллерия, которые располагаются близко к линии соприкосновения, там, где их быть не должно», — сказал Хуг.

Он подчеркнул, что обе стороны конфликта нарушают соглашение о присутствии военной техники на линии соприкосновения. Хуг отметил, что с обеих сторон есть пострадавшие. Также он заявил, что в Авдеевке возможна гуманитарная катастрофа.

Напомним, украинские силовики предприняли новую попытку наступления в Донбассе. Позиции войск Донецкой народной республики несколько дней подряд подвергаются интенсивному артиллерийскому и ракетному обстрелу. Под огнём украинской артиллерии и ракетных установок находятся мирные города и села Донбасса.