Уфа, 3 февраля, 2017, 23:29 — ИА Регнум.



Девочка в хиджабе

Почти 5 млрд в казну — от акцизов на сигареты и спиртное

30 января ряд СМИ сообщил, что в Башкирии безвозмездные поступления в бюджет составили около 35 млрд рублей. Как правило, это субсидии, субвенции, дотации из федерального бюджета. В целом консолидированный бюджет региона по итогам 2016 года аккумулировал 195 млрд 174 млн рублей (почти 110% к уровню 2015 года). Поступления по налогу на доход физических лиц составили 47,8 млрд рублей; налог на прибыль организаций — 39,47 млрд; налоги на совокупный доход — около 6,6 млрд. Поступления от акцизов (алкоголь, сигареты) увеличились почти на треть и составили 4,78 млрд рублей. Доходы от использования госимущества выросли на 1,3% и составили около 20,1 млрд рублей. Государственный долг РБ по итогам прошлого года сократился на 1 млрд рублей. Его объем составляет 23,6 млрд рублей против аналогичного показателя по итогам 2015 года в 24,6 млрд.

Коррупция, чиновники, земля

ИА «Башинформ» в этот день отметило, что в Башкирии в 2016 году выявлено 827 коррупционных преступлений. Наиболее уязвимая сфера — земельные отношения. За прошедший год в нарушении земельного законодательства уличено 37 должностных лиц органов местного самоуправления, в том числе 25 глав сельских советов. Общая сумма причиненного ущерба составила более 6,5 млн рублей. На слуху несколько скандальных историй, связанных с обвинением в коррупции муниципальных чиновников из Уфимского и Абзелиловского районов, которые незаконно передавали земли в собственность своим супругам, обездолив при этом льготников — сирот, инвалидов, многодетные семьи.

Бизнес на наркоманах

Ряд СМИ 30 января рассказал, что в псевдореабилитационных центрах Башкирии наркозависимые насильно удерживались и подвергались издевательствам. С января 2016 по январь 2017 года неустановленные пока сотрудники реабилитационных центров, расположенных в Кушнаренковском районе, незаконно лишили свободы более 15 жителей республики и других регионов России. Граждане были доставлены туда обманным путем и удерживались силой. При этом их лишали пищи за непослушание, обливали холодной водой, не давали спать. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, круга потерпевших и лиц, причастных к совершению преступления.

Знай наших: половина соды и все автобетононасосы

31 января UfaTime сообщил, что Башкирия занимает 9-е место в России по количеству отгруженных товаров собственного производства. По данным Башстата, за 2016 год доля произведенной продукции, выполненных работ и услуг составила 2,2% (1,9 трлн рублей) от общероссийского показателя. При этом в производстве некоторых видов товаров республика занимает лидирующие позиции. В частности, регион производит 100% автобетононасосов, оставаясь единственным отечественным производителем. Также Башкирия занимает первое место про производству автобетоносмесителей (88,6%), кальцинированной соды (50%), прицепов к грузовым автомобилям (47%5), прогулочных судов (41,4%), листового стекла (27,9%), автомобильного бензина (11,8%), дизельного топлива (11,4%).

О бедном трамвае замолвите слово

«Уфа-пресс» в этот день рассказал о бедственном положении электротранспорта в Уфе. «В лучшие годы» протяжённость маршрутов составляла 953 км. По ним бегало 285 трамваев и 237 троллейбусов. В год они перевозили от 50 до 110 млн человек. Сегодня 151 трамвай и 175 троллейбусов передвигаются по маршрутам протяжённостью 329 км. Сокращается число пассажиров. Если в 2015 году их было 32 млн, то в 2016 году 24 млн. Сейчас заканчивается проект межевания и планировки трамвайной линии от уфимского госцирка до городского Дворца культуры. Она пройдёт по бульвару Саид-Галиева, улицам Комсомольской и Российской. По оптимистичным прогнозам её строительство должно начаться летом 2018 года. Кроме того, планируется соединить трамваем Инорс с Сипайлово, микрорайоны Глумилино и Зелёную Рощу. Проекты нашли поддержку на республиканском и федеральном уровне, есть надежда, что они станут финансироваться из российского и регионального бюджетов, а также за счёт частно-государственного партнёрства. На то, чтобы соединить юг и север столицы Башкирии, требуется 2 млрд рублей. На исполнение всей программы модернизации трамвайной системы города — 12 млрд, а вместе с закупкой нового подвижного состава — 20 млрд рублей.

Про школы и хиджабы

31 января ряд СМИ сообщил, что в Уфе прошла акция в поддержку хиджабов «Мы любим хиджаб!». Утверждалось, что «студенты и студентки крупнейших вузов республики из БашГУ, УГНТУ, УГАТУ, БГПУ и других университетов столицы Башкирии провели совместную акцию против запрета на ношение хиджаба в школах». На фотографии, иллюстрирующей акцию, видны четыре женщины разного возраста, трое из них в различных головных уборах. Число участниц акции не указывается. Ранее аналогичные мероприятия прошли в Чечне и Республике Татарии, которые, по словам участниц, стали актом протеста против высказывания министра образования Российской Федерации Ольги Васильевой, которая заявила, что по решению Конституционного суда «хиджабу, как подчеркивающему национальную принадлежность, не место в школе». По ее мнению, истинно верующие люди не будут атрибутикой подчеркивать свое отношение к вере.

У храма украли вагон-санпропускник

1 февраля ИА «Башинформ» сообщило, что в Уфе трое неизвестных похитили из приюта при Крестовоздвиженском храме прицеп-санпропускник. Специальный вагончик предназначался для первичной обработки бездомных, поступающих в приют. Санпропускник изготовлен специально в Екатеринбурге по заказу храма, он был оборудован санузлами и душевыми. Стоимость вагончика составляет около миллиона рублей. Как рассказал настоятель Крестовоздвиженского храма, санпропускник был приобретен за счет гранта президента РФ. По проекту было задумано увеличить пропускную способность приюта для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В данный комплекс должны были войти вагончик-санпропускник, дезинфекционно-душевой прицеп и теплые оборудованные палатки.

Не нужен нам берег татарский: будни приватизации

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день сообщил, что правительство Башкирии дополнило план приватизации госимущества на 2017 год новыми активами. Как следует из постановления кабмина, власти региона намерены выставить на продажу ООО «Чермасан» с уставным капиталом 30,96 млн рублей, 37 единиц серверного оборудования балансовой стоимостью 22 млн руб. (остаточной — 10,74 млн руб.), а также 77 единиц имущества в поселке Уруссу Ютазинского района Татарии. Прежний владелец имущества в Татарстане не уточняется. В перечень продаваемых включены железнодорожные тупики, внутренние и подъездные дороги, автозаправка, краны, склады, водопровод и электросети, административно-бытовое здание и другие.

Стали меньше пить. Молока.

Ряд СМИ 1 февраля отметил, что жители Башкирии стали потреблять меньше молочных продуктов. По данным Национального союза производителей молока, в 2016 году уровень потребления этого продукта в республике составил 313,2 килограмма на человека. Это на 0,9% меньше, чем в 2015 году, когда этот показатель достигал 316 килограммов на человека в год. Эксперты образовательной программы «Три молочных продукта в день» уточняют, что аналогичная ситуация наблюдается во многих субъектах Приволжского федерального округа. Например, в Саратовской области молоко стали потреблять на 9,8% меньше, в Марий Эл — на 2,6%, Нижегородской области — на 1,9%. Есть в ПФО регионы, где уровень потребления вырос. Однако динамика потребления молока в Башкирии нестабильна. Так, в 2010 году один человек потреблял в среднем 332 килограмма молока в год, в 2011-м — 307 килограммов, в 2012-м — 312 килограммов.

Аграрии республики должны 351 миллион рублей

2 февраля ряд СМИ сообщил, что в арбитражном суде Башкирии рассматриваются 83 иска к фермерским хозяйствам, поданных ООО «Доната» и ООО «Стефания» на общую сумму 351 миллион рублей. Многие башкирские сельхозпредприятия оказались на грани банкротства, однако сельхозпредприятия этих денег не брали и даже не видели. В период 2008—2009 годов группой лиц осуществлялся перевод денежных средств со счетов ООО «Доната» и ООО «Стефания» с использованием интернет-системы «Клиент-Банк» на счета различных сельхозпредприятий республики, далее со счетов с/х производителей эти деньги перечислялись в качестве страховой премии по заключённым договорам сельхозстрахования на счет Уфимского филиала ООО СК «Арбат», а потом, когда на счетах СК «Арбат» накапливались поступления страховых премий по договорам страхования, деньги переводились на изначальные счета ООО «Доната» и ООО «Стефания». После чего операция повторялась, но с участием уже следующего с/х производителя. В 2011 году «Арбат», несмотря на многомиллионные страховые премии, полученные от аграриев, признаётся банкротом, и ни один фермер так и не смог получить страховку за погибший урожай. Что же касается субсидий, то их получили не фермеры, и даже не «Доната», из федерального бюджета деньги перечислялись на счета того же ООО «Арбат», затем обналичивались и исчезали в неизвестном направлении.

Мини-партии в мини-политике

Газета «Республика Башкортостан» в этот день сообщила, что спикер Госсобрания РБ Константин Толкачёв на встрече с руководителями региональных отделений политических партий по вопросам развития законодательства республики назвал существование некоторых партий в Башкирии «политической фикцией». Из приглашенных к разговору руководителей 55 региональных отделений партий, зарегистрированных в Башкирии, на встречу пришли менее половины. В связи с этим Толкачёв напомнил такие цифры: 44 партии насчитывают в своих рядах менее 50 человек, а в 22 из них — менее десяти членов. «Тем не менее нам важно мнение даже самых малых общественных институтов», — заметил спикер.

Ряды МФО поредели

Ряд СМИ 2 февраля сообщил, что в Башкирии за два года с рынка ушли 66 микрофинансовых организаций (МФО). В прошлом году из госреестра были исключены 37 башкирских МФО, в 2015 году — 29. Всего с сентября 2013 года, когда МФО попали под надзор Центробанка, в Башкирии их количество уменьшилось на 120. Продолжают работать 60 МФО. По статистике ЦБ, в среднем по стране 55% МФО ушли с рынка добровольно, 45% были исключены из реестра за нарушения. Тем не менее Башкирия остается одним из самых насыщенных микрофинансовых рынков в РФ — в республике работают около 700 офисов МФО, или 5,1% российского их числа. По этому показателю республика возглавляет первую пятерку, в которую вошли также Краснодарский край, Свердловская, Челябинская и Нижегородская области.

Умопомрачительное делопроизводство с местным акцентом

3 февраля «Три шурупа» сообщили, что Министерство образования Башкирии готовит проект поправок в закон о языках народов республики. Чиновники нацелились на частный бизнес, где документооборот ведется по большей части на русском языке. С точки зрения местного Минобра это неправильно, и «организации всех форм собственности» нужно обязать дублировать все бумаги на башкирском языке, как это делается в государственных учреждениях. Перевести придется вывески, печати, бланки и штемпели. По мнению авторов публикации, «кто-то может и передумать вести тут свой бизнес, а кто-то выберет меньшее зло и будет платить штрафы».

Детский отдых: на еду 155 рублей в день

Ряд СМИ в этот день отметил, что в Башкирии установили цены и сроки летнего детского отдыха. Отдых детей в весенние, летние, осенние и зимние каникулы в загородных лагерях, на базах отдыха, в оздоровительных центрах, детских лагерях при организациях будет обходиться в 781 руб. в сутки на одного ребенка; в санаторно-оздоровительных лагерях при санаториях и организациях соцобслуживания населения — 906 рублей в сутки; в школьных лагерях дневного пребывания при двухразовом питании 105, а при трехразовом — 155 рублей в сутки. При пребывании в обычном оздоровительном лагере загородного типа продолжительность смены по-прежнему составит 21 день. Спортивные смены для воспитанников спортшкол будут длиться 18 дней. Смены в профильных, спортивных лагерях, ЛТО — от 7 до 14 дней. Многодневные категорийные походы для детей в рамках оздоровительного периода могут длиться от 3 до 14 дней.

Взятка на границе с Новороссией

«Общественная электронная газета» 3 февраля рассказала о том, как волонтеры из Башкирии доставили гуманитарный груз в детские дома Донецкой народной республики. В состав делегации вошло десять волонтеров из Уфы, Бирска, Стерлитамака. Гуманитарная помощь собиралась в Уфе, заранее было сделано объявление о том, что состоится такая поездка и собирается груз для детей Донбасса. И люди доброй воли, начиная от пенсионеров, заканчивая школьниками, приносили игрушки, сладости, деньги, на которые закупались медикаменты и средства гигиены. Всего собрали почти 800 килограммов, загрузили всё это в арендованную «Газель». Верховный муфтий России Талгат Таджуддин выделил деньги, которые пошли на горюче-смазочные материалы и на оплату арендованного автомобиля. В Ростове-на-Дону, утверждают участники, они разговаривали по телефону «с представителями таможни Таганрога», которые «при этом попросили поделиться гуманитарным грузом». Волонтеры отказались от такого предложения и нашли способ пересечь границу, сохранив груз. Они посетили Республиканский специализированный дом ребенка в Донецке, в котором живут дети-сироты, дети-инвалиды; Донецкий областной специализированный дом ребенка, где живут ВИЧ-инфицированные дети; побывали в Областном специализированном доме ребенка в городе Макеевке; ездили в Амвросиевскую школу-интернат № 4.