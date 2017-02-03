Комсомольск, Ивановская область, 3 февраля, 2017, 23:26 — ИА Регнум. Низкую зарплату ивановских учителей в правительстве региона объяснили отсутствием стимулирующих выплат в январе. Соответствующий комментарий размещен на сайте департамента образования Ивановской области.

ИА REGNUM Педагоги

3 февраля на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко учительница одной из малокомплектных школ из Комсомольского района Ивановской области сообщила, что с 1 января заработная плата учителей в ее школе резко снизилась — с 20 до 14 тыс. рублей, в другой школе, по ее словам, педагогам выплатили 7 тыс. рублей

«На бумаге все гладко, почти все губернаторы отчитались — все зарплаты соответствуют майским указам. А выходит какой-то учитель из конкретной школы — это же полное безобразие», — возмутилась Матвиенко.

Согласно официальным данным, которые приводит департамент образования региона, средняя зарплата школьных учителей в регионе по итогам 2016 года превысила целевой показатель на 15,8%: ее уровень составил 21 тыс.396,2 рубля. На обеспечение заработной платы педагогов школ муниципальным образованиям из средств областного бюджета направлено 1,7 млрд рублей.

Что касается Комсомольского района, то там средняя зарплата учителей в 2016 году составила 21 377,3 рубля в месяц — на 7,4% выше, чем в 2015-м. Диапазон заработной платы педагогов школ Комсомольского района колеблется от 17 тыс. 700 до 33 тыс. 800 рублей.

Заработная плата педагогических работников состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. Заработная плата конкретного работника зависит от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы, добавили в департаменте.

«Некоторое снижение заработной платы в январе происходит ежегодно и связано с объективными причинами: меньшее количество рабочих дней. Отсюда и зависимость размеров выплат стимулирующего характера. Поэтому январь не показателен для расчета средней заработной платы», — пояснила руководитель облдепартамента образования Ольга Антонова.

В Комсомольском районе департаментом образования уже проведена оперативная проверка. Так, сообщили в ведомстве, у одного из педагогов Октябрьской сельской школы в сентябре 2016 года заработная плата составила 19 тыс. 282 рубля, в октябре — 18 тыс. 282 рубля, в ноябре — 34 тыс. 066 рублей, в декабре — 34 тыс. 462 рубля. В январе в связи с невыплатой стимулирующей части заработной платы — 14 тыс. 411 рублей.