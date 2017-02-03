Париж, 3 февраля, 2017, 22:30 — ИА Регнум. Террорист, напавший в Париже с ножом на военный патруль у Лувра, является выходцем из Египта, сообщает радиостанция France Info.

Лувр

Телеканал LCI сообщил, что террористу 29 лет и его зовут Абдалла. Это установлено при помощи сотового телефона, изъятого у неудачливого террориста. По информации СМИ, он прибыл во Францию несколько дней назад, в конце января. Французская полиция связалась с правоохранителями Египта с целью установить его причастность к какой-либо радикальной группировке.

Для более точной идентификации преступника проводится ДНК-анализ и дактилоскопия.

Напомним, 3 февраля неизвестный мужчина с ножом пытался напасть на военный патруль возле Лувра. В результате неизвестный получил огнестрельное ранение в живот и был госпитализирован. Сообщается, что один из патрульных был легко ранен.

Власти Франции признали это нападение террористическим актом.