Лондон, 3 февраля, 2017, 22:25 — ИА Регнум. «Владимир Путин, обмениваясь мнениями с венгерским лидером Виктором Орбаном, сказал, что Украина развязывает военные действия на юго-востоке с целью добиться внимания со стороны нового президента США, — сообщает из Будапешта корреспондент издания Роберт Олифант. — Киев нуждается в деньгах и прекрасно понимает, что получить их можно только через эскалацию военных действий».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«По мнению Путина, украинские военные обязательно в этом случае должны выглядеть жертвами — это даст теоретическую возможность втянуть Америку во внутриукраинский конфликт. Хозяин Кремля уверен в том, что у нынешней вспышки боевых действий на линии соприкосновения ВСУ и боевиков-сепаратистов есть конкретный заказчик и имя ему — Петр Порошенко».

Журналист отмечает, что «боевые действия начались с обстрела населенного пункта Авдеевка, каждая из сторон обвиняет противника в том, что артналет — его рук дело».

Необычным для публикации британского издания является то, что корреспондент не поддается искушению обвинить «пророссийски настроенных боевиков» в том, что это они инициировали столкновение у Авдеевки.