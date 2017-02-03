Москва, 3 февраля, 2017, 22:18 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Сообщается, что Лавров и Могерини обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Республике, а также ситуацию на Украине. Стороны договорились в будущем провести более детальные переговоры с целью более предметно рассмотреть возможности взаимодействия по региональным и международным проблемам между Россией и Евросоюзом.

Также Лавров и Могерини обсудили ситуацию в Ливии и на Балканах.

Ранее сегодня Могерини заявила, что после экономического кризиса Российская Федерация не кажется ей сильной страной. По ее словам, Россия прикрывает внутренние проблемы динамичной внешней и военной политикой.