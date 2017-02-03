Осло, 3 февраля, 2017, 22:07 — ИА Регнум. В желудке 6-метрового кита, обнаруженного в районе норвежского острова Сотра, нашли около 30 полиэтиленовых пакетов, сообщает 3 февраля Reuters.

Zhivotnue.ru Клюворыл

Полиэтиленовая пленка полностью заблокировала пищеварительную систему клюворыла, не было найдено никаких следов пищи, сообщили специалисты из Бергенского университета.

«Похоже, что полиэтилен находился не только в желудке, а во всей пищеварительной системе. Думаю, кит испытывал сильные боли. А как иначе, если в желудке такое», — заявил зоолог Терье Лислеванд.

Напомним, кит был обнаружен 31 января. Люди пытались помочь, однако после нескольких неудачных попыток вернуть животное обратно в море его пристрелили.

Как считают эксперты, северная часть Тихого океана загрязнена миллионами тонн пластиковых отходов, которые становятся причиной гибели огромного количества животных.