Москва, 3 февраля, 2017, 22:02 — ИА Регнум. Система tax free даст прирост спроса в туристическом сегменте на определённые группы товаров до 25−30%, то есть торговый оборот увеличится больше, чем на размер 18%-ного возврата НДС или 10%-ного возврата в случае пищевых продуктов, уверен шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя планируемое введение в пилотном режиме системы tax free в РФ в 2017 году."Тот факт, что из бюджета сначала фактически выпадут деньги, «возвращенные» за покупку товаров, а налоги от возросшей за счёт этого выручки с прибыли магазинов поступят в бюджет с некоторым временным отставанием, не должен никого смущать — «на круг» и сфера продаж, и экономика, и бюджет получат куда больше преимуществ. Например, последней на данный момент к 40 странам-участницам tax free присоединилась Белорруссия, очевидно также видя для себя экономическую выгоду — наши соседи нацелились на имидж белорусского туризма самым серьёзным образом, нужно это делать и России», — отметил Пушкарёв.

Матрешка

В условиях ещё и очень дешёвого для иностранцев рубля, получая привычную для него в поездках по Европе скидку tax free, клиент тем более склонен потратиться на дополнительный подарок друзьям, близким, купить вторую, третью вещь для себя и своей семьи. Это касается сувениров, одежды, как недорого сегмента, так и дизайнерского уровня, и различных luxury-магазинов, где 18% «скидки» на выезде из страны может означать весьма немалую сумму в деньгах, подчеркнул эксперт.

«Но в России нужно, чтобы система возврата НДС действовала и для продовольственных товаров, алкоголя, ведь традиционно иностранцы везут отсюда не только изделия народных промыслов — гжель, хохлому или самовары, дымковскую игрушку — но и икру, водку. Мог бы вырасти спрос на сибирские таёжные богатства — кедровый орех, сборы алтайских трав ‑ и будет пользоваться успехом вся линейка продуктов на этой основе — например, крема, бальзамы. Ещё один эффект — увеличение минимального «ценника», когда покупатель, покупая какую-то вроде бы и мелочь, старается дотянуть в конкретном магазине именно до суммы, с которой начинает действовать возврат денег. В нашем случае, очевидно, до 10 тыс. рублей, что при нынешнем курсе рубля составляет менее 200 долларов, то есть совсем не так много для иностранного гостя», — уточнил Пушкарёв.

С учётом того, какой прирост туризма из Китая ожидается в Россию — есть статистика, что средний возврат налога по tax free у китайцев составляет около 1000 долларов, но пока они не могут использовать эту льготу в России. Но сервис ими активно используется, а значит, может служить и дополнительным аргументом при покупке.

Пушкарев подчеркнул, что своевременно ввести систему в действие тем более важно в ожидании наплыва туристов — начиная с Кубка Конфедерации уже этим летом, и, конечно же, как следует отладить ее до футбольного ЧМ-2018.

«Однако важно использовать момент, чтобы в будущем у туриста было как можно больше причин возвращаться в Россию снова. Привозить семью, друзей — на следующий год, чтобы обновить приятные воспоминания или увидеть новые места. Здесь не разовая акция, а здесь история о повышении лояльности. В этом деле нужна не только атмосфера мундиаля, и не только мундиаль как повод, но и всевозможные «мелочи». Чтобы людям эта система понравилась, оставила у них хорошее впечатление перед отъездом от страны, а не подпортила бы настроение из-за того, что человек делал-делал покупки в городе, исправно получил все чеки по tax free на руки в магазинах, а потом, уезжая, искал этот пункт, где он мог бы оформить положенную компенсацию, но в итоге не нашёл, или пункт оказался закрыт. Чтобы не было повода для ощущения у туриста, что его ожидания где-то под конец поездки обманули, важно сделать эти пункты приёма заявлений на компенсацию tax free легко идентифицируемыми и доступными, с удобным, а лучше круглосуточным графиком работы. Не только в аэропортах, откуда турист запросто может вылетать и ночью, и рано утром, но и на ж/д вокзалах — в каждом городе, который примет чемпионат мира. И тогда разветвлённая, продуманная система действительно станет подспорьем экономике каждого города, региона не на один раз, а впоследствии скажется существенно на туристической известности, узнаваемости — чтобы люди приезжали снова и ещё, не только в Москву или Петербург», — предлагает аналитик.

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По его мнению, хорошо бы принимать заявления на возврат по tax free ещё и на автомобильных пунктах пограничного досмотра, а то и прямо физически в некоторых крупнейших магазинах — в ГУМе, в ЦУМе, чтобы больше никуда с этим не надо было ходить, ещё и ожидая в очереди, перед самым выездом из страны.

«И даже постфактум по интернет — скажем, принимать сканы чеков ещё в течение хотя бы месяца, после того как турист покинул страну. И чтобы можно было сделать возмещение через международного оператора, такого как Global Blue, её услугами ежедневно пользуются 45 тысяч покупателей. Иначе, поверьте, при покупках даже в некоторых странах Европы приходилось сталкиваться с тем, что это не было организовано удобно и хорошо, а приходилось бегать и искать по залам аэропортов, где ставят штамп, куда потом сдать заявление, спрашивать таможенников, где расположен этот пункт tax free, за паспортным контролем или перед ним. Все эти мелочи должны оставлять такое же лёгкое, непринуждённое чувство, какое осталось у многих от работы волонтёров в Сочи», — добавил Пушкарёв.

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В завершение он прокомментировал мнение, что развитие tax free системы не даст большого экономического эффекта из-за того, что сфера торговли в РФ не находится на том же уровне развития, что и в странах, где такая система успешно используется: «Я бы с этим мнением не согласился: tax free система как раз и может стать одним из тех дополнительных и нужных «бонусов», которые помогут развитию нашей сферы торговли. Здесь лошади должны идти впереди телеги, а не ждать, пока телега сама без их помощи разовьёт скорость. Надо сделать так, чтобы в Россию ездили, в том числе и на шопинг, пусть это и не будет главной целью поездки».

Напомним, предложение о введении в пилотном режиме системы tax free на 2017 год уже направлено в Минфин на согласование. Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов ранее заявил, что запуск системы ожидается «в самое ближайшее время». Как ожидается, минимальная сумма покупки для возврата НДС составит 10 тыс. рублей. Сначала предполагалось распространить tax free только на непродовольственные товары, но Минпромторг настоял на расширении перечня, включив в него, в том числе, и продукты питания.