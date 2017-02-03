Вашингтон, 3 февраля, 2017, 21:35 — ИА Регнум. Новая администрация США планирует полностью пересмотреть свою политику в отношении Кубы, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Bud Ellison Лица Гаваны

Конкретное содержание изменений не сообщается, но, по старой традиции, пересмотр планируют начать с вопроса о правах человека.

Когда и в чем изменится кубинская политика Вашингтона, Спайсер не указал, но заметил, что о возможных результатах новой политики рассуждать пока рано.