Токио, 3 февраля, 2017, 21:00 — ИА Регнум. Японская компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI) инвестирует около $270 млн в новое подразделение французской атомной энергетической компании Areva, сообщает 3 февраля Kyodo.

Yann Caradec Areva

MHI приобретет 5% акций нового подразделения компании Areva, которое будет специализироваться в переработке отработанного ядерного топлива.

«Я очень рад возможности внести свой вклад в реорганизацию атомной энергетики Франции», — заявил президент MHI Шуничи Миянага. Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Japan Nuclear Fuel также планирует многомиллионные инвестиции в Areva.

В декабре прошлого года Миянага заявил, что инвестиции в компанию Areva, которая специализируется в выводе АЭС из эксплуатации и переработке ядерного топлива, пойдут на пользу Японии, поскольку в обозримой перспективе страна может столкнуться с необходимостью вывода из эксплуатации большего количества атомных реакторов.