Киев, 3 февраля, 2017, 20:31 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Герои

За прошедшие сутки в Донбассе погибло двое солдат ВСУ, 20 — ранены

За прошедшие сутки в Донбассе противоборствующие стороны продолжали вести спорадические перестрелки с применением РСЗО «Град» и «Ураган», артиллерии калибра 152 и 122 мм, танков, БТР, минометов калибра 120 и 80 мм. Наиболее напряженная обстановка сохраняется под Донецком, Авдеевкой, Дебальцево и на Мариупольском направлении. Данную информацию 3 февраля подтверждают заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, начальник управления Народной милиции ЛНР Олег Анащенко, спикер Министерства обороны Украины по делам АТО, полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

Так, замначальника управления НМ ДНР Басурин отметил, что с 29 января общие потери войск ДНР составили 18 погибших и 26 раненых. По его словам, активизация боевых действий в Донбассе была «инициирована исключительно подконтрольными Киеву» бойцами добровольческого корпуса «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и поддержана регулярной армией.

«Только после этого наши подразделения были вынуждены открыть огонь, чтобы противник не вклинился на нашу территорию. С 29 января противник предпринял 10 безуспешных атак наших позиций. Из них две в районе Коминтерново, остальные — на Авдеевской промзоне. В результате провала этих непродуманных атак, по подтвержденным данным из штаба «АТО», украинские подразделения понесли потери среди личного состава: более 230 убитыми и около 450 ранеными. Также потеряли семь артиллерийских орудий, два танка, три БМП, пять автомобилей с боеприпасами. Эвакуация погибших и раненых военнослужащих украинской стороной до сих пор не организована. Вывоз в военные медицинские учреждения осуществляется за счет волонтеров. Кроме того, от нехватки мест раненых направляют в городские больницы Авдеевки, Константиновки и Селидово, выгнав при этом гражданских пациентов, находившихся на излечении, домой. Наши потери при этом составляют: 18 погибших военнослужащих и 26 раненых. Разница потерь противоборствующих сторон больше чем на порядок сама за себя говорит о том, кто же на самом деле ведет наступление, а кто обороняется. И нет никакого сомнения в том, что агрессором является украинская армия. Для отвлечения наших сил и средств на южное направление украинское командование провело несколько попыток по выдвижению войск по захвату Коминтерново. Эти попытки также оказались провальными, в их результате ВСУ потеряли один БМП и более 25 убитыми, не считая десятков раненых», — рассказал Басурин.

По его словам, ВСУ формируют ударную группировку в районе «горячей точки» под Авдеевкой. «Так, на усиление 72 омбр ВСУ за неделю были стянуты следующие резервы: — батальонная тактическая группа 81 одшбр; — батальонная тактическая группа 25 одшбр; — до 900 националистов ДУК «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), батальонов «Азов» и «Днепр-1». Общее количество сил и средств противника на данном участке составляет: до 30 орудий артиллерии, 25 РСЗО, 10 пехотных рот, до 15 танков, до 20 БМП и 16 минометов. Кроме того, за прошедшую неделю наша разведка выявила новые военные объекты. В частности: на Горловском направлении — две батареи САУ 2С1 «Гвоздика», до танкового батальона; на Донецком направлении — два дивизиона РСЗО «Град», батарея 120-мм минометов, взвод РСЗО «Ураган»; — на Мариупольском направлении — батарея 122-мм САУ, батарея минометов калибра 82 мм и две танковые роты. Несмотря на все, мы готовы к любому варианту развития обстановки. Нами получены планы украинского командования о подготовке крупномасштабного наступления под Донецком созданной ударной группировкой ВСУ. В связи с чем мы решительно заявляем, что в случае перехода противника в наступление мы готовы организовать еще один «котел» для украинской армии, теперь уже под Авдеевкой, и неизвестно, кто из него выберется», — добавил Басурин.

Он отметил, что вчера ночью подразделения ВСУ обстреляли окраину Донецка из реактивных систем залпового огня «Ураган». «Предположительно, цель удара ВСУ из РСЗО «Ураган» — разрушить мост для нарушения сообщения между Донецком и Макеевкой. Кроме того, неоднократному обстрелу ВСУ подвергались Донецкая и Верхнекальмиусская фильтровальные станции, в результате чего имелась опасность распространения гуманитарной и экологической катастрофы на крупные города Донбасса, в том числе и находящиеся на подконтрольной ВСУ территории. От массированного артиллерийского огня украинских войск по жилым районам населенных пунктов ДНР погибли шесть и получили ранения 34 мирных жителя. В связи с вышеназванными фактами военных преступлений киевской власти мы призываем мировое сообщество остановить агрессию… Народ Донбасса призывает западные страны в ответ на безумие украинского президента ввести экономические санкции против военно-политического руководства Украины, наживающегося на войне», — призвал Басурин.

Сотрудник НМ ДНР также проинформировал, что на этой неделе обстановка в ДНР резко обострилась. «Из-за полного провала своих наступательных планов командование «АТО» от безысходности приказало вести зверские и беспощадные обстрелы жилых районов населенных пунктов ДНР. Всего за прошедшую неделю противник 14 556 раз обстрелял территорию ДНР. Огонь велся с применением РСЗО «Ураган» и «Град», артиллерии, танков и минометов — 8 103 раза. Со стороны украинских боевиков огневому воздействию было подвергнуто 33 населенных пункта республики. Основные из них: Донецк, Макеевка, Зайцево, Железная Балка, Михайловка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Жабичево, Спартак, Васильевка, Александровка, Сигнальное, Старомихайловка, Ленинское, Саханка, Коминтерново, Яковлевка, Доломитное, Крутая Балка, Веселое, Докучаевск, Безыменное, Широкая Балка, Михайловка, Веселое, Октябрь, Оленовка, Николаевка, Староласпа с позиций украинских командиров Шапталы, Мацейко, Николюка, Зенченко, Соколова и Делятицкого… Всего за неделю украинскими войсками было разрушено и повреждено 188 домов и социальных объектов», — подытожил Басурин.

Кроме того, начальник управления НМ ЛНР Анащенко заявил, что украинские силовики за неделю 42 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по позициям НМ 626 снарядов и мин. «Ситуация на линии соприкосновения остается напряженной. В период с 28 января по 3 февраля украинские силовики 42 раза нарушили режим прекращения огня, что по сравнению с прошлой неделей составляет увеличение почти в два раза… При этом по территории республики было выпущено 626 снарядов и мин», — сказал Анащенко, добавив, что ВСУ применяли 152-мм артиллерию, 120‑ и 82-мм минометы.

Он подчеркнул, что огонь украинской артиллерии корректировался с применением беспилотных летательных аппаратов, поставленных украинскими волонтерами. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись позиции подразделений ЛНР в районах населенных пунктов Калиновка, Логвиново, Новогригоровка, Нижнее Лозовое, Калиново, Первомайск, Ирмино, Пришиб, Сокольники, Смелое, Пахалевка, Фрунзе, Славяносербск, а также в районе памятника Князю Игорю.

Анащенко рассказал, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на минувшей неделе выявила отсутствие в местах хранения 59 единиц техники и вооружений ВСУ. «Так, на этой неделе представителями миссии ОБСЕ было зафиксировано отсутствие в обозначенных местах хранения следующего вооружения ВСУ: 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» — семь единиц; 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» — 10 единиц; 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика» — четыре единицы; 122-мм реактивных систем залпового огня «Град» — три единицы; 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» — 14 единиц; танков Т-64 и Т-72 — 15 единиц; 82-мм автоматических минометов «Василек» — шесть единиц», — сказал Анащенко.

Он добавил, что разведка НМ ЛНР выявила в районе Катериновки огневые позиции двух 120-мм минометов. Кроме того, в районе Троицкого обнаружены позиции минометной батареи, шести 120-мм минометов, 54-й бригады. В районе Новозвановки обнаружены три БМП и три грузовых автомобиля с боеприпасами и имуществом. В районе Орехово зафиксированы две 122-мм САУ «Гвоздика» из состава 93-й бригады ВСУ, а в районе Болотенного — два грузовых автомобиля с боеприпасами. В районе Счастья обнаружено нахождение двух танков Т-64 и четырех грузовых автомобилей с боеприпасами.

Анащенко также проинформировал, что за неделю число небоевых потерь ВСУ составило четыре человека. «1 февраля военнослужащий 14-й бригады ВСУ, не выдержав давления и издевательств со стороны командиров, совершил самоубийство через повешение. Во 2-м батальоне 93-й отдельной механизированной бригады, дислоцирующемся в районе населенного пункта Горское, сразу двое военнослужащих по контракту совершили самоубийства во время несения боевого дежурства. 2 февраля в районе населенного пункта Райгородка обнаружено тело военнослужащего 93-й бригады ВСУ, умершего от отравления суррогатным алкоголем», — подчеркнул Анащенко.

В то же время перешедший на сторону ЛНР бывший украинский военнослужащий Сергей Нечаев заявил на брифинге в Луганске, что украинские бойцы-националисты снабжают военнослужащих ВСУ наркотиками в обмен на оружие и боеприпасы.

«После того как заехали в зону «АТО», попал в разведвзвод. Там узнал, что ребята в бригаде употребляют наркотики, меняя их на оружие и боеприпасы. Ребята, которые поприходили с добровольческих батальонов, сидят на более серьезных наркотиках. У нас половина командиров употребляют наркотики, лично комбат, сам видел. В этом состоянии они провоцировали стороны ДНР и ЛНР на открытие огня. Также конфликты (под воздействием наркотиков) возникали у них между собой и даже между гражданскими — были и на гражданских людей нападения, и кражи, люди приходили жаловаться», — сообщил Нечаев.

В свою очередь, 3 февраля на брифинге в Киеве спикер Министерства обороны Мотузяник заявил, что за последние сутки в Донбассе погибли трое военных и один сотрудник ГосЧС, 18 военнослужащих ВСУ и один сотрудник ГосЧС ранены.

«За сутки в результате боевых действий трое украинских военнослужащих и один сотрудник ГосЧС погибли, 18 военнослужащих ВСУ и один сотрудник ГосЧС ранены. Двое военных санинструкторов погибли на Светлодарской дуге. Один военнослужащий ВСУ и сотрудник ГосЧС погибли в Авдеевке. По одному военному были ранены в Новоалександровке, Зайцевом и Марьинке. в Новозвановке получили ранения двое бойцов, шесть военных ранены на Светлодарской дуге, семь военных и один офицер ГосЧС были ранены в Авдеевке», — уточнил Мотузяник.

По его словам, ВС ДНР и ЛНР повысили свою боевую активность по всему фронту. Они подтянули дополнительные артиллерийские резервы, вследствие чего усилился огонь из пушек и «Градов». «На передовой вокруг Авдеевки за прошедшие сутки бои продолжались круглосуточно… Количество выпущенных боеприпасов из тяжелого вооружения по Авдеевке и украинским позициям на ее флангах достигает 2 тысяч. Вчера около 22 часов «боевики» жестко обстреляли Авдеевку, снаряды прицельно легли на стадион школы №2, где располагается палаточный городок для помощи жителям. Этот объект расположен в 5 км от линии фронта, на западной окраине города. В результате безусловного нарушения законов и правил войны, то есть военного преступления, также есть жертвы», — рассказал полковник.

Он сообщил, что армия ДНР не прекращает натиск на позиции ВСУ в районе «Шахты Бутовка», Опытного и Песок. «Спартак и Донецкий аэропорт переполнены вражескими минометными расчетами, пушками, танками и «Градами», которые по очереди обстреливают украинских военных и днем, и ночью», — сказал Мотузяник, добавив, что противник активизировался на Светлодарской дуге и под Горловкой.

При этом на Мариупольском направлении количество обстрелов, совершенных ВС ДНР, резко возросло — с 35 до 72. «Противник выпустил по полному боекомплекту из «Града» по Старогнатовке и Новогригорьевке», — отметил спикер МОУ.

Продолжаются обстрелы со стороны ДНР в Марьинском районе. Осколком мины в Марьинке ранена женщина, повреждены четыре дома. В городе отсутствует электроэнергия. Также повредили 2 модуля пограничников на КПВВ.

Напомним, участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран — участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет Безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией №2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Как сообщало ИА REGNUM, третьи сутки в Донецке (под контролем ДНР) из-за ведения боевых действий перекрыта трасса на Горловку, в городе временно приостановлено обучение в школах. Спасатели МЧС ДНР эвакуировали из прифронтовых районов около 80 человек. В Авдеевке (под контролем Украины) закрыта большая часть школ, в город с перебоями поставляется электроэнергия и вода. Украинские спасатели эвакуировали 230 граждан с детьми.