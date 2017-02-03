Киев, 3 февраля, 2017, 19:43 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз увидел в Донбассе российские войска и возложил на них ответственность за обострение боестолкновений и обстрел жилых кварталов Авдеевки, сообщается в заявлении украинского президента, распространенном пресс-службой президента Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Огонь

Петр Порошенко заявил, что «наступление на позиции украинских войск было организовано российскими войсками и боевиками, которые ими контролируются. Украинская сторона сделала все возможное, чтобы отбить эти атаки, которые были начаты в конце января».

Кроме того, глава украинского государства разглядел, что «в каждом подразделении формирований в Донбассе находятся кадровые российские военные».

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал оказать международное давление на Киев для прекращения атак на Донбасс. Обострение военной обстановки он назвал преступной авантюрой Киева с целью подорвать Минские договоренности.