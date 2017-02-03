Киев, 3 февраля, 2017, 19:19 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В 2017 году Украина планирует осуществить выплаты по государственному долгу в размере 240,9 млрд грн (8 млрд 922 млн долл). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, передает ИА REGNUM.

Отмечается, что 72,2 млрд грн (2 млрд 674 млн долл) составят выплаты по внешнему госдолгу. Сумма погашения внутреннего долга в 2017 году составит 98,62 млрд грн (3 млрд 652 млн долл). Общие выплаты по обслуживанию госдолга запланированы на уровне 111,34 млрд грн (4 млрд 123 млн долл).

В частности, Украина выплатит 16,84 млрд грн (623 млн долл) по долгу перед Международным валютным фондом (МВФ), 7,3 млрд грн (270 млн долл) — по долгу перед Международным банком реконструкции и развития (МБРР), 3,25 млрд грн (120 млн долл) — по долгу перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Стоит отметить, что украинское правительство не заложило в проект бюджета на 2017 год 3 млрд долл на погашение долга перед правительством РФ, которые были предоставлены Киеву в 2013 году.

По данным Минфина Украины, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец декабря 2016 года составила $70,97 млрд, что на 8,3%, или на $5,47 млрд, больше показателя на начало года. По данным НБУ, показатель госдолга на конец года составил 81,8% ВВП.

Ранее эксперты прогнозировали, что показатель госдолга Украины по итогам года достигнет уровня 82% ВВП, при этом треть годового прироста, по их оценкам, обусловлена национализацией «ПриватБанка».

В свою очередь, в инфляционном отчете Национального банка Украины говорится, что уровень безработицы в стране в 2017 году достигнет 10%. Центральный банк связывает рост безработицы с повышением минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн (118 долл).

По оценкам НБУ, в связи с повышением минимальной зарплаты рост расходов на оплату труда, особенно для малого и среднего бизнеса, приведет к более существенному сокращению занятости, чем прогнозировалось ранее, в связи с чем общая численность работников формального сектора экономики в 2017 году сократится на 9% по сравнению с 2016 годом. «Вклад сокращения за счет повышения минимальной зарплаты составит 5,4 п.п. (или около 630 тыс. человек)», — говорится в отчете.

При этом будет наблюдаться перетекание рабочей силы в сферу неформальной занятости.

Напомним, за 2016 год украинское правительство еще не публиковало данные по уровню безработицы. В 2015 году МОТ оценил безработицу на Украине на уровне 9,5%.