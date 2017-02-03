Москва, 3 февраля, 2017, 18:13 — ИА Регнум. Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту убийства Натальи Меламед, которая 24 января пропала без вести в Москве, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.

Pixabay.com Убийство

Тело пропавшей девушки было обнаружено 3 февраля на территории Красногорского парка. В поисках участвовали более 700 человек.

Напомним, Наталья Меламед 24 января ушла из дома на улице Митинской в Москве и пропала. Ее отец обратился за помощью в правоохранительные органы.