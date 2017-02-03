Ленинградская область, 3 февраля, 2017, 18:12 — ИА Регнум. Владелец рыболовецкого судна Monni, затонувшего в Финском заливе в начале января 2017 года, упорно отказывается финансировать работы по подъему судна. Теперь его хотят заставить обеспечить подъем судна с помощью судебного решения.

47.mchs.gov.ru Работы на месте гибели судна Monni

Как сообщили сегодня, 3 февраля, в прокуратуре Ленинградской области, природоохранным прокурором в Кингисеппский городской суд направлено исковое заявление об обязании владельца судна Monni — ООО «ФиШиппинг» — произвести работы по поднятию судна со дна за счет собственных средств.

Напомним, судно пропало 4 января, не вернувшись в порт Усть-Луга с грузом выловленной рыбы. Только после масштабных поисковых работ 15 января судно обнаружили на дне Финского залива, где оно и покоится до сих пор. Трое членов экипажа, находившиеся на судне в момент исчезновения, так и не найдены.

Как отмечают в областной прокуратуре, длительное нахождение затонувшего судна на дне может привести к загрязнению акватории Финского залива, негативно повлиять на состояние природной среды в связи с возможным попаданием в морскую среду вредных веществ, что нанесет ущерб флоре и фауне и может создать опасность для здоровья людей.

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В Северо-Западном следственном управлении на транспорте 31 января проинформировали, что представителю собственника затонувшего судна со стороны следственного управления и МЧС России были предложены варианты подъема судна со дна Финского залива. «Представитель собственника заявил об отсутствии необходимых средств для его подъема. В связи с чем, Северо-Западное следственное управление на транспорте вынуждено обратиться в вышестоящие инстанции», — заявили в следственных органах.

По факту кораблекрушения и исчезновения трех человек продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).