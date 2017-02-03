Астана, 3 февраля, 2017, 17:49 — ИА Регнум. «Предательство государственных интересов и народного доверия» — такую негативную оценку дал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев коррупционным преступлениям, совершенным высокопоставленными чиновниками страны, выступая на расширенном заседании правительства, которое прошло сегодня в Астане.

Picserver.org Коррупция

Напомним, заседание с участием президента было посвящено итогам социально-экономического развития республики за 2016 год, а также выработке мер по реализации целей, заложенных Назарбаевым в недавнем послании к народу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Однако этим повестка дня не ограничилась. Нурсултан Назарбаев в своих выступлениях затронул большое количество актуальных вопросов, в том числе и недавние аресты ряда высокопоставленных чиновников.

«Поступая на госслужбу, человек имеет намерение служить народу. Мы их воспитываем, даем им опыт, обучаем по «Болашаку» (международная стипендия, учрежденная Нурсултаном Назарбаевым для талантливой молодежи страны, позволяющая получить образование за рубежом — ИА REGNUM ), а потом они попадают в тюрьму. Какое огорчение! Я переживаю за них больше, чем их родители. Мне кажется, это предательство просто государственных интересов и доверия, которое им оказывается людьми. 2900 человек, сидящих под следствием, и даже это их не останавливает», — заявил Нурсултан Назарбаев.

Судя по тому, что была упомянута программа «Болашак», речь идет о бывшем министре национальной экономики Куандыке Бишимбаеве, стипендиате этой программы. Напомним, Куандык Бишимбаев лишился министерского кресла 28 декабря 2016 года. А уже 10 января 2017 года Национальное бюро по противодействию коррупции сообщило об аресте Бишимбаева по подозрению в коррупционных преступлениях, совершенных им в бытность председателем правления Национального холдинга «Байтерек», в состав которого входит АО «Байтерек Devolopment». К слову, топ-менеджеры этой компании были задержаны еще в ноябре 2016 года. Одним из задержанных оказался заместитель председателя правления Аслан Джакупов, являющийся сыном бывшего председателя Мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана Кабибуллы Джакупова (занимал пост спикера с апреля 2014 г. по март 2016 г. — ИА REGNUM ).

Впрочем, президент, говоря о том, что переживает за арестованных чиновников, больше чем их родители, нисколько не кривит душой. Ведь с родителями многих из них он знаком лично.

Тот же Куаныдык Бишимбаев — сын ректора одного из казахстанских вузов Валихана Бишимбаева, который в свое время был не только депутатом парламента страны, но и являлся членом совета партии «Нур Отан», где председательствует президент Казахстана. Или другой пример. В июне 2016 года к 14 годам лишения свободы был приговорен бывший глава национальной компании «Астана ЭКСПО» Талгат Ермегияев. Его отец — Амангельды Ермегияев — глава и крупный акционер АО «Национальная холдинговая компания «Алматықұрылыс». В далеком прошлом Амангельды Ермегияев был одним из сопредседателей партии «Отан», председателем в которой опять-таки значился сам Нурсултан Назарбаев.

В январе 2017 был арестован заместитель главы Администрации президента Баглан Майлыбаев — человек, который тоже провел возле президента не один год.

Но в ходе заседания правительства президент не только критиковал, но и хвалил, и даже обещал защиту. К примеру, председателю Национального банка страны Данияру Акишеву, президент посоветовал никого не бояться.

«Я смотрю и вижу — чем больше Национальный банк начинает наводить порядок, тем больше нападки на председателя Нацбанка, которого я стопроцентно поддерживаю. Это делают акционеры и спонсоры, которые здесь сидят, в этом зале, некоторые. Никого не бойся, никого. Действуй смело, честно по закону. И кто будет вмешиваться, лезть, скажи мне фамилии», — сказал президент Акишеву.

Свою долю советов получил и министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек. В частности, глава государства предложил министру в случае чего «валить все» на его предшественника Асета Исекешева, который сегодня занимает пост акима (мэра) Астаны.

Когда речь зашла о простаивающих 72 предприятиях стоимостью 150 млрд тенге (30 млрд руб.), которые ранее были запущены в рамках программы индустриализации, Нурсултан Назарбаев рассказал Касымбеку известный анекдот про три пакета: «Так что, Женис, три пакета, приходя, должен сделать. Первый — валить на того, кто до тебя был. Второй пакет — на свою молодость. В третий раз готовят три пакета для следующего. Ты можешь в первом пакете назвать Исекешева», — заявил Назарбаев.

Асет Исекешев анекдот не оценил, что, впрочем, в силу недавних арестов крупных чиновников, вполне понятно. Но президент его успокоил: «Сиди-сиди, ты теперь аким».

Но больше всех досталось от президента министру финансов Бахыту Султанову. Во-первых, Назарбаев отчитал его за Налоговый кодекс республики. «Какие вы условия создали? Вы просто работаете против правительства! Посмотрите Налоговый кодекс, кто-то создал его с вражеской целью для нас всех! Сделайте его максимально простым! За последние десять лет количество ежегодно принимаемых нормативно-правовых актов возросло в четыре раза. Кто их создает? В целом по республике контрольно-надзорные функции осуществляет 61 ведомство. Невозможно открыть частный бизнес. Где сидит «пятая колонна» внутри правительства? Мы говорим одно, принимаем решение, делается по-другому», — возмутился Назарбаев.

Он также напомнил, что только за последние два года органами госдоходов (налоговая инспекция) было возбуждено 17 тысяч уголовных дел, по 9 тысячам из них производство прекращено из-за отсутствия состава преступления. «Это скрытый рэкет к бизнесменам. Напугать, завести уголовное дело, потом он бегает и готов, на что хочешь. Кто это сделал из правоохранительных органов? Он не должен оставаться на работе. Почему девять тысяч дел, которые завели, оказались напрасными? Сколько раз мы говорили, что если нет серьезных уголовных преступлений, то пусть штрафуют. Но зачем заводить уголовные дела, как к преступнику?» — поинтересовался глава государства.

Президент также объявил, что будет проведена проверка финансовой деятельности ряда министерств. В первую очередь Министерства здравоохранения и Министерства образования и науки.

«Поручаю правительству создать специальную комиссию для рассмотрения фактов преступного, халатного отношения к государственным средствам. Аппарату президента подключиться, кого надо, туда подключить. Я считаю, Министерство здравоохранения, образования. Финансы выделены в начале года, и как они были использованы. Каждый руководитель несет персональную ответственность. Это непраздный вопрос. Нам поручено руководить этим государством. Не надо использовать госсредства, как будто это откуда-то пришедшие вражеские деньги. Наоборот, надо экономить, вложить их и создать что-то другое», — заключил Назарбаев.