Симферополь, 3 февраля, 2017, 17:38 — ИА Регнум. В Симферополе сотрудники полиции во время проверки оперативной информации провели обыск квартиры, арендуемой тремя молодыми людьми и нашли доказательства причастности одного из них к работе на сайт по продаже наркотиков. Позже полицейские установили личности ещё троих человек, разрисовывающих города Крыма рекламой наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

Pixabay.com Наркотики

«В ходе проведения осмотра сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства, недвусмысленно свидетельствующие о противоправной деятельности жильцов, — рассказали в полиции. — Один из них являлся оператором сайта по распространению наркотиков. В его обязанности входила реклама этого сайта, подбор помощников для изготовления рекламной продукции в виде трафаретов и наклеек, а также людей, которые должны были собственноручно наносить рекламу на стены зданий. Оплата за выполнение этой работы осуществлялась бесконтактно, посредством интернета. Платили за смертоносную рекламу деньгами и наркотиками».

Задержав лидера виртуальной ячейки, полицейские нашли и тех, кто на него работал.

«В ходе дальнейшей работы полицейские установили личности еще троих участников группы, в обязанности которых входило нанесение рекламы наркотиков на стены зданий с помощью баллонов с краской и трафаретов», — сообщили в МВД.

Незнакомые между собой члены виртуальной ОПГ задержаны. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Если их вина будет доказана, то им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

При этом в полиции призвали жителей Крыма не быть равнодушными, а вносить сайты, встреченные ими в рекламе на улице, в специальную форму на сайте Роскомнадзора для дальнейшей блокировки.

По сообщениям крымчан, рассказавшим ИА REGNUM в начале января о том, что улицы их городов изрисованы наркограффити, муниципалитеты начали бороться с недугом общества — надписи в зоне ответственности управляющих компаний закрасили. При этом трафаретные надписи, нанесённые на частные дома и заборы, остались на своём месте — ими заниматься некому.