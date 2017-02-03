Рига, 3 февраля, 2017, 17:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич провел первую встречу с новым послом РФ в Латвии Евгением Лукьяновым, сообщает LETA. Предполагается, что Лукьянов будет аккредитован в качестве посла в Латвии 7 февраля.

Mfa.gov.lv Встреча Эдгара Ринкевича с Евгением Лукьяновым

В ходе встречи Ринкевич отметил, что Россия — сосед Латвии, и хотя по ряду принципиальных вопросов у стран имеются расхождения, они готовы к сотрудничеству в тех сферах, которые способствуют практическому и отраслевому сотрудничеству, особенно в транспортной отрасли, области культуры, вопросах демаркации границы, нелегальной миграции и борьбы с организованной преступностью.

Глава МИДа Латвии также напомнил, что в мае 2017 года планируется провести в Латвии очередное заседание латвийско-российской межправительственной комиссии. «Мы удовлетворены предыдущим трансграничным сотрудничеством Латвии и России», — заявил Ринкевич.

Стороны сошлись во мнении о необходимости продолжать работу над планом сотрудничества латвийского и российского МИД на следующий период.

Напомним, предыдущий посол России в Латвии Александр Вешняков покинул Латвию в канун Нового года. На его место был назначен Евгений Лукьянов, занимавший до этого пост замсекретаря Совета безопасности РФ.

Евгений Лукьянов станет шестым послом Российской федерации в Латвии со времен восстановления независимости Латвии. Как и его предшественник, Лукьянов не является карьерным дипломатом.

В официальном сообщении посольства России указано, что Евгений Лукьянов был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Латвийской Республике Указом Президента Российской Федерации №674 от 15 декабря 2016 года.