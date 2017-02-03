Санкт-Петербург, 3 февраля, 2017, 17:17 — ИА Регнум. Проходка одного из перегонных тоннелей начинается на строящемся участке Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена. Два таких тоннеля, диаметром 5,63 м и общей протяженностью 5,5 км, соединят действующую станцию «Спасская» в центре Петербурга и строящуюся станцию «Большой проспект» («Горный институт») на Васильевском острове. О начале проходки сообщили 3 февраля в ОАО «Метрострой», который ведет работы по строительству новой линии.

Metrostroy-spb.ru Проходка тоннеля в метро Петербурга. Фото ОАО «Метрострой»

Как отмечают в компании, на шахте № 572 на Большом проспекте Васильевского острова выполнена работа по подготовке к проходке. Миновав 230 метров подходного тоннеля, проходческий комплекс КТ-5,6−1 приступит к проходке перегонного тоннеля длиной более 2100 метров в сторону будущей станции метро «Театральная», которая появится у Мариинского театра.

Одновременно на углу Косой линии и Большого проспекта Васильевского острова готовится котлован, необходимый для начала работы тоннелепроходческого механизированного комплекса «Аврора». «В этом месте будет располагаться вестибюль станции «Большой проспект» («Горный институт»). По графику выполнения работ щит «Аврора» должен приступить к проходке наклонного хода (эскалаторного тоннеля) в текущем году», — пояснили в «Метрострое».

Тем временем на Театральной площади продолжаются работы по сооружению монтажной камеры, откуда начнется проходка второго перегонного тоннеля — от станции «Театральная» в сторону станции «Большой проспект» («Горный институт»). Как ожидается, проходка этого тоннеля, длиной более 3 км, начнется летом 2017 года.

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Как сообщалось ранее, на строительство метро в Санкт-Петербурге — Невско-Василеостровской, Красносельско-Калининской и Лахтинско-Правобережной линии, а также Фрунзенского радиуса — в 2017 году потратят 24 млрд рублей.

«Уверен, что 2016-й станет последним годом в истории, когда в нашем городе не появилось ни одной новой станции метро», — пообещал губернатор Георгий Полтавченко.