Белгород, 3 февраля, 2017, 16:45 — ИА Регнум. В Белгороде возбуждено уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих — в отношении девушки, которая прикурила сигарету от свечей в храме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Белгородской области 3 февраля.

Frank Morales R Свеча

Как сообщается, в мае 2016 года 21-летняя жительница Белгорода разместила на своей странице в социальной сети фотографии. На них было изображено, что она прикуривает сигарету от свечей в храме.

Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по ч.1 ст.148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

Сейчас по делу ведется следствие.

Добавим, что с 2013 года за действия, оскорбляющие чувства верующих, предусматривалось административное наказание. В 2013 году, в том числе и после истории с «плясками» в храме Христа Спасителя, были приняты поправки, которые перевели данное правонарушение в разряд уголовно наказуемых.

В соответствии с санкцией статьи 148, девушке грозит наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей или обязательные работы до 240 часов, а также принудительные работы или лишение свободы на срок до года.