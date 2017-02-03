Киев, 3 февраля, 2017, 16:39 — ИА Регнум. Украина хочет возобновить переговоры о введении в Донбасс миротворческой миссии Организации Объединенных Наций из-за обострения военных действий. Об этом 3 февраля на брифинге в Киеве заявил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«В условиях, когда немного буксирует идея развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ, мы надеемся, что эти дебаты (в Совете Безопасности ООН — прим. ИА REGNUM ) обратят внимание на предыдущую инициативу украинской стороны о возможности развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе», — сказал Елисеев.

Он считает, что конфликт в Донбассе перешел из региональной плоскости в международную. Елисеев подчеркнул, что если российская сторона в Совбезе ООН наложит вето на предложение ввести в Донбасс «голубые каски», это продемонстрирует реальное отношение властей РФ к ситуации в регионе. «Вчерашнее заседание подтвердило, что российская делегация находится в международной изоляции по вопросу Донбасса», — считает Елисеев.

По его словам, в настоящее время готовится визит президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. «Мы сейчас планируем и отрабатываем с новой американской администрацией конкретные даты и сроки визита президента в Вашингтон», — сказал Елисеев. Чиновник также рассказал о подготовке визита Порошенко в Мюнхен, где запланирована его встреча с представителями новой администрации США в рамках Мюнхенского форума безопасности. Первый замглавы АП пообещал, что как только будут известны даты визита президента Украины в США, средства массовой информации будут о них проинформированы. Ранее сообщалось, что Порошенко и Трамп смогут провести первые переговоры в конце февраля.

Кроме того, Елисеев сообщил, что прекращение огня в Донбассе является ключевым фактором для встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате. «Что касается нормандского формата на уровне глав государств и правительств, то этот вопрос обсуждается, но сроки его созыва и проведения зависят от ключевых факторов: должен быть установлен режим прекращения огня», — сказал чиновник.

Также Елисеев заверил, что командование ВСУ не обсуждает вопрос введения военного положения в стране из-за активизации боев в Донбассе. «В настоящее время этот вариант (введение военного положения — прим. ИА REGNUM ) не обсуждается», — уточнил Елисеев. При этом чиновник не исключил ввод военного положения в случае резкого обострения военных действий на востоке страны.

Напомним, 2 февраля, президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью немецкому изданию Berliner Morgenpost, что Украина не нуждается в предоставлении военной помощи со стороны Запада. Чтобы защищаться от внешней агрессии Киеву хватает сил собственной армии. «Мы не ждем военную помощь. У нас есть своя собственная армия, и мы можем собственными силами бороться за нашу независимость. Если вы спросите меня, какая поддержка нужна мне больше всего от Европейского союза, у меня есть простой ответ: единство. Единая Европа под руководством Германии и Франции — может принудить Россию к соблюдению Минских соглашений», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство ДНР и ЛНР выразило категорический протест возможному вводу в регион международной военизированной миссии ОБСЕ или миротворцев ООН. Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что ввод миротворцев будет расценен, как «акт внешней агрессии». С 2015 года власти ДНР и ЛНР при помощи военных инструкторов готовят детей и мирное население к силовому противостоянию с миротворцами.