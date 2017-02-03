Чебоксары, 3 февраля, 2017, 15:47 — ИА Регнум. В столице Чувашии при снижении в целом регистрируемой преступности растёт число мошеннических действий, преступлений в сфере высоких технологий, продолжают выявляться финансовые пирамиды. На криминогенную обстановку «существенно влияют процессы алкоголизации населения». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на городском собрании депутатов начальник управления МВД по городу Чебоксары Сергей Павлов, говоря об итогах 2016 года.

Cap.ru, горсобрание Чебоксар Глава управления МВД по Чебоксарам Сергей Павлов

В прошлом году в управление поступило около 6,7 тыс. обращений, в том числе свыше 90 — от депутатов различных уровней. В основном это были жалобы на нарушения прав граждан со стороны государственных структур и коммерческих организаций, либо запрос информации по конкретным вопросам и делам.

«Статистические показатели свидетельствуют о снижении регистрируемой преступности на 11%», — доложил Сергей Павлов, подчеркнув, что Чувашия входит в десятку наиболее благополучных регионов страны. По его словам, «заметно снизился массив тяжких и особо тяжких преступлений», сократилась подростковая преступность, стало меньше грабежей, разбойных нападений, сократилось число рецидивных преступлений. В результате «профилактических мер» количество преступлений, совершённых в общественных местах, снизилось на 30%, на улицах — на 37%.

«Основными видами преступлений, совершаемых на улицах, продолжают оставаться кражи, грабежи, разбойные нападения», — сообщил главный полицейский Чебоксар. Он также сообщил, что при проведении массовых мероприятий нарушений общественного порядка «не допущено»: за год в городе прошло около 700 общественно-политических, спортивных, культурно-зрелищных массовых мероприятий, в которых приняли участие более 80 тыс. человек.

Приведённые цифры по снижению уличной преступности вызвали недоумение у члена фракции КПРФ Дмитрия Евсеева, по мнению которого «нет предпосылок для снижения». Он не исключил, что «эту цифру» могли получить вследствие того, что «не фиксировали преступления». Аргументируя позицию, он привёл два примера, «с которыми столкнулся» лично. К нему обратилась молодая семья, у которых неизвестные разбили машину и украли госномер. В ходе следствия «в течение 30 дней никто даже не попросил запись» с уличных видеокамер, а в возбуждении уголовного дела было отказано «за отсутствием события преступления». В октябре прошлого года депутат «имел несчастье звонить на 02», чтобы сообщить об избитом в центре Чебоксар мужчине: «Он лежал весь в крови, вокруг куча свидетелей собралась… Представился депутатом, думал, будет какая-то быстрая реакция. 30 или 40 минут мы ждали — ни скорой, ни полиции».

Сергей Павлов заверил, что данные цифры по уличной преступности — «реальный фактор», а озвученные депутатом примеры назвал вопиющими, пообещав провести проверку и разобраться. Полицейский подчеркнул, что «этого не должно быть», и что в министерстве действует «жёсткий подход»: если «не реагировали в течение 10 минут» — министр «сразу начинает служебную проверку».

Между тем правоохранителей беспокоит рост мошенничеств, доля которых в структуре преступлений за последние пять лет выросла вдвое, «динамично возрастает количество преступлений в сфере высоких технологий» — «в основном, это кражи и мошенничества». «В 2016 году значительно возросло число преступлений путём незаконного списания денег с банковских карт, телефонных и интернет-мошенничеств… Массив этих деяний составил треть от общего числа хищений», — сказал Сергей Павлов, акцентировав внимание на том, что «появился новый способ вымогательства с использованием интернета».

В числе резонансных дел прошлого года — уголовное дело на жителя Челябинской области, который попал под подозрение в ходе расследования мошенничества «под предлогом блокировки карт» в отношении жителя Чувашии. Выяснилась его причастность к 37 фактам подобных преступлений. Ещё один наглядный пример — дело жительницы Чебоксар, которая в сентябре-октябре промышляла «мошенничеством под предлогом размещения информации о продаже одежды». «И данные факты не единичны», — подчеркнул Сергей Павлов.

В полиции констатируют, что «определённым криминогенным фактором является деятельность организаций, действующих по принципу финансовых пирамид», — всего выявлена 31 «пирамида». Правоохранители установили более 1 тыс. потерпевших, общая сумма ущерба оценена более чем в 100 млн рублей.

На состояние криминогенной ситуации также «существенно влияют процессы алкоголизации населения»: по данным полиции, уровень преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, «в общем массиве составил более трети». В продолжение темы глава управления МВД по Чебоксарам сообщил, что в рамках борьбы с «фанфуриками» изъято более 260 литров спиртосодержащей продукции, выявлено 195 административных правонарушений, имеется ввиду нарушение правил продажи алкоголя и спиртосодержащей продукции. В целом за нарушение антиалкогольного законодательства составлено почти 18 тыс. протоколов об административных правонарушениях. За год в медучреждения доставлены более 780 пьяных граждан, «утративших способность самостоятельно передвигаться».

В правоохранительных органах считают, что нужно усилить совместную с муниципалитетом и депутатами профилактическую, разъяснительную работу, поставив вопрос «о выделении финансовых средств в рамках муниципальной программы». Депутаты отчёт приняли, не став обсуждать финансовое предложение.