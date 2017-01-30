Валлетта, Мальта, 3 февраля, 2017, 15:46 — ИА Регнум.



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Международные организации и правозащитники выступают против мер, которые планируется принять ЕС на саммите в Мальте для предотвращения прибытия мигрантов из Ливии, сообщает Le Figaro.

«Принятые на саммите в пятницу решения представляют собой в буквальном смысле вопрос жизни и смерти для тысяч детей, двигающихся через Ливию или заблокированных там», — заявил заместитель директора ЮНИСЕФ Джастин Форсит.

Официальные лица ЕС проведут встречу в Мальте с целью принятия новой стратегии, направленной на «борьбу с экономической моделью» контрабандистов, уже перевезших тысячи мигрантов на территорию Италии.