Санкт-Петербург, 3 февраля, 2017, 15:38 — ИА Регнум. Сотрудники дорожной полиции в Санкт-Петербурге остановили водителя автомобиля Mercedes за не пристегнутый ремень безопасности. При проверке в автомобиле было найдено почти три килограмма марихуаны. О незначительном нарушении ПДД, обернувшемся задержанием крупной партии наркотика, сообщила 3 февраля пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

78.мвд.рф Марихуана в автомобиле в Петербурге

Машина под управлением 25-летнего мужчины была остановлена в ночь со 2 на 3 февраля у дома 127 на Московском проспекте Петербурга. Водитель нарушил правила дорожного движения в части, предусматривающей применение ремней безопасности или мотошлемов. Напомним, согласно статье 12.6 КоАП, штраф за не пристегнутый ремень безопасности — 1 тысяча рублей.

«В ходе осмотра машины в багажнике было обнаружено три чёрных полиэтиленовых пакета для мусора с растительным веществом. По результатам экспертизы установлено, что данное вещество является наркотическим средством «марихуана» общей массой около 2,7 килограмма», — проинформировали в региональном Главке полиции.

Водитель был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За перевозку крупной партии наркотика по уголовному законодательству грозит длительный срок лишения свободы.

По данным Петростата, в 2016 году в Санкт-Петербурге зарегистрировано 13 821 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Число таких преступлений за прошлый год выросло на 1,7%. Доля «наркопреступлений» в общем объеме зарегистрированных преступлений составила 26,4%.