Калининград, 3 февраля, 2017, 14:41 — ИА Регнум. В Калининградской области начались боевые стрельбы в составе отделений, расчётов и экипажей боевых машин в соединениях сухопутных и береговых войск Балтийского флота.

Штаб Балтфлота Солдаты в Калининградской области

Как уточнили ходе сегодня, 3 февраля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе флота, в выполнении учебно-боевых задач принимают участие свыше 1,5 тысяч военнослужащих. Солдаты отрабатывают навыки ведения современного общевойскового боя в составе подразделений.

Манёвры проходят сразу на нескольких полигонах Балтфлота в Калининградской области. Бойцы оттачивают свои действия в обороне, наступлении и в ходе ведения инженерной разведки местности.

50 процентов боевых упражнений проводится в тёмное время суток, отметили в пресс-службе. Боевая учёба в составе отделений, расчетов и экипажей боевых машин продлится до середины февраля.