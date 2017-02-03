Минск, 3 февраля, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Алексадр Лукашенко заявил, что готов покинуть пост президента Белоруссии в случае поражения на следующих президентских выборах, но смена власти в стране не должна произойти путём «майдана». Об этом он заявил 3 февраля на пресс-конференции для белорусских и зарубежных СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Всё для тебя сделаю

«Если вам кажется, что я не справляюсь, смените меня на следующих же выборах. Сменяйте, но на выборах, а не через майдан, как это было с Януковичем. Майдан — это клеймо на украинском народе. Ну, снесли власть, и что получили?», — сказал Лукашенко.

Напомним, вскоре после государственного переворота на Украине в 2014 году Александр Лукашенко одним из первых признал новые киевские власти, отказав в легитимности свергнутому президенту Виктору Януковичу.

При этом иная риторика наблюдалась у Лукашенко в выступлениях для белорусской аудитории. Так, в феврале 2014 года он заявлял «Для нас майдан не то что неприемлем — майдана в Белоруссии не будет».

В начале 2016 года Лукашенко на заседании Совета безопасности заявил, что готов применить армию в случае угрозы «цветной революции». Глава республики отметил, что активное использование «цветных революций» для свержения власти привело к увеличению количества вооруженных конфликтов: «В состояние хаоса ввергнуты Ирак, Ливия, Йемен, продолжается кровопролитие в Сирии. До сих пор не удалось нормализовать обстановку в Украине».