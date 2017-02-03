Вашингтон, 3 февраля, 2017, 13:07 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа отвергла план решающего наступления на сирийскую Ракку, разработанный командой бывшего президента Барака Обамы. Об этом сообщает The Washington Post.

Kurdishstruggle Курдские ополченцы

Советники Трампа по международным вопросам после многочисленных консультаций пришли к выводу, что самым подходящим вариантом может стать вооружение курдов на севере Сирии.

17 января, за три дня до инаугурации Трампа, советник по безопасности Обамы передал команде Трампа подробный план вооружения курдов, который даже содержал пояснения, как стоило бы представить эту инициативу руководству Турции, которое, очевидно, было бы против.

Однако администрация нового президента сочла план неудовлетворительным и сразу отказалась от него. В частности, в команде Трампа назвали эту стратегию слишком постепенной и осторожной. Таким образом Трамп дал понять, что предпочитает идти своей дорогой и начать быструю и жёсткую кампанию по полному уничтожению ИГИЛ (структура, запрещенная в России).