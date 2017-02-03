Минск, 3 февраля, 2017, 12:59 — ИА Регнум.



Советский плакат

Решение ФСБ ввести пограничную зону на границе с Белоруссией является попранием белорусско-российских соглашений. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодной конференции с представителями СМИ и общественности.

«Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ», — подчеркнул Лукашенко.

«Они что, лучше границу охраняют, чем мы? Мы — в тысячи раз лучше. Это чисто политический выпад. Это бездумные шаги, которые только ухудшают наши отношения. И удивляют мотивации: вот там пришел Трамп к власти, и мы можем здесь уже Беларуси… Будто это они назначили Трампа. Америка выбрала проамериканского президента, а не пророссийского и не пробелорусского. Да, в некоторых вопросах он неопытный. Я тоже это проходил» — продолжил свою критику российского руководства президент Белоруссии.

ИА REGNUM напоминает, что директор ФСБ России Александр Бортников поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах России — Смоленской, Брянской и Псковской областях. Соответствующие приказы размещены на официальном портале правовой информации РФ. В документах отмечается, что пограничная зона вводится «для создания необходимых условий охраны государственной границы РФ».

Региональные управления ФСБ РФ в указанных областях должны будут установить места и время для въезда и прохода лиц, а также транспортных средств в пограничную зону, организовать установку предупреждающих знаков.

Напомним также, что в начале января Белоруссия ввела безвизовый режим для граждан 80 стран, включая США и государства ЕС. Граждане этих стран, прибывшие в международный аэропорт Минска, смогут в течение пяти дней находиться на территории страны без получения визы. Закон вступает в силу с 12 февраля. Правила, введенные белорусскими властями, не распространяются на тех, кто приезжает в Минск, чтобы затем вылететь в Россию, а также на пассажиров, прибывающих в Белоруссию авиарейсами из России.