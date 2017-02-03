Минск, 3 февраля, 2017, 12:51 — ИА Регнум. Власти Белоруссии обратились в суд после того, как не смогли договориться с российской стороной о поставках нефти. Об этом в ходе большой пресс-конференции заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

ИА REGNUM

«Мы не смогли договорится по газу, а они сократили по нефти. Мы обратились в суд, судебное разбирательство будет», — сказал он.

Лукашенко также отметил, что между Минском и Москвой — дружеские отношения, однако нефтегазовый вопрос стоит очень остро. По его словам, Белоруссия тем не менее найдет выход из ситуации и вполне способна обойтись без российской нефти.