Минск, 3 февраля, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Белорусское руководство обрушилось с критикой на Россию. ФСБ нарушила межгосударственное соглашение о границе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко журналистам сегодня, 3 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Маятник

Лукашенко утверждает, что Россия нарушила международные договоры. При этом Минск, по его словам, «ни одного договора не нарушил».

«Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр одним росчерком пера поставил крест на всех договорённостях, издав свой приказ», — заявил он.

Лукашенко считает, что между Россией и Белоруссией наблюдается ухудшение отношений. Причём инициируется оно Москвой, опасающейся, что «Беларусь уйдёт на Запад».