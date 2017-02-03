Лондон, 3 февраля, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пытается подорвать страны НАТО и его союзников с помощью клеветы и хакерских атак, заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, сообщает Reuters.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

По мнению Фэллона, Россия хочет вновь стать стратегическим конкурентом Запада, после того как утратила эту позицию в 1991 году. Министр обороны считает, что НАТО должно сдерживать Россию и быть твердым в этом стремлении.

«Россия явно испытывает НАТО на прочность. Она стремится расширить сферу своего влияния и ослабить наш альянс», — подчеркнул Фэллон, который также отиетил, что Великобритания хотела бы наладить отношения с Москвой. «Россия могла бы снова стать нашим партнером», — резюмировал Фэллон.

Напомним, после победы на выборах США кандидата-республиканца Дональда Трампа многие СМИ начали распространять информацию о том, что российские хакеры повлияли на результат волеизъявления американского народа. Россия, со своей стороны, категорически отвергает подобные обвинения.