Брянск, 3 февраля, 2017, 12:14 — ИА Регнум. В Брянской области увеличился размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Богомаз, сообщает портал «БрянскToday».

Pixabay.com Взнос на капитальный ремонт

Теперь в области введен дифференцированный размер взноса. Собственники жилья, которое находится в домах, где есть лифт, будут платит 6 рулей 50 копеек за квадратный метр. Для них взнос увеличился на 1 рубль. Собственников квартир в домах без лифта ждут повышение на 55 копеек — теперь они будут платить по 6 рублей и 5 копеек за квадратный метр.

Ранее взнос составлял 5 рублей 50 копеек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года была создана рабочая группа в правительстве региона, которая и занялась вопросом увеличения вноса за капремонт. Предпосылкой к этому послужила новость о том, что в регионе сорвали сроки выполнения краткосрочного плана. Директор регионального Фонда капитального ремонт Виктор Горин заявил, что это произошло из-за нехватки сотрудников в региональном фонде. Позже в правительстве сообщили, что размер взноса не индексировался, к тому же такая небольшая сумма не позволяет обеспечить выполнение работ в полном объеме.

Ранее бывший директор фонда капитального ремонта Дмитрий Лохматов говорил о том, что размер взноса должен составлять не менее 11,86 рубля. По его словам, несмотря на то, что собираемость взносов тогда была на уровне 84%, фонду катастрофически не хватало денег.

При этом в регионе существует множество проблем, связанных с капитальным ремонтом — начиная с протекающих крыш и задержек работ подрядчиками, и заканчивая долгами мэрии за капитальный ремонт уже приватизированных квартир. Напомним, в декабре 2016 года некоторые жители Брянска получили квитанции за капремонт с увеличенной в 10 раз суммой взноса. Позже оказалось, что все вполне законно — долги перешли вместе с квартирами от администрации города.