Донецк, 3 февраля, 2017, 12:09 — ИА Регнум. В ночь со 2 на 3 февраля на Донетчине не стихали массированные артобстрелы на всех основных направлениях — Донецком, Горловском, Дебальцевском и Мариупольском. При этом зафиксировано применение РСЗО «Ураган» и «Град», артиллерии калибра 122 и 152 мм, минометы калибра 82 и 120 мм, бронетехники. Об этом 3 февраля сообщают пресс-службы Совмина ДНР, Народной милиции ЛНР, штаба «АТО» и ДАН, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бой

Так, по данным источника в военном ведомстве ДНР, ночью Донецк был обстрелян из РСЗО «Ураган» и тяжелой артиллерии. «Украинские силовики открыли огонь из арторудий калибра 152 мм и «Ураганов» по всей территории Донецка», — сказал военный.

С вечера украинские войска выпустили более 1 тыс реактивных, артиллерийских, танковых снарядов, а также мин по позициям ВС ДНР в Донецке, Ясиноватой, окраинам Докучаевска, Горловки. «С 18:00 до 02:00 украинская сторона выпустила 1268 снарядов РСЗО, крупнокалиберных артиллерийских, танковых снарядов, мин разного калибра по всей территории Донецка, окраинам Ясиноватой, поселкам Зайцево и Гольмовский под Горловкой, селам Белая Каменка, Новомарьевка Тельмановского района, Саханка, Коминтерново, Ленинское, Октябрь, Безыменное Новоазовского района на юге ДНР», — сказал собеседник.

В военном ведомстве ДНР отмечают, что за прошедшую ночь в республике погибли двое мирных жителей, еще 13 получили ранения, в том числе двое детей. Как минимум восемь домов и две школы повреждены в Донецке. «Обстрелом со стороны ВСУ убиты двое мирных жителей в Калининском районе Донецка, еще 13 ранены, в том числе двое детей возрастом до 10 лет… Перечень повреждений в Киевском районе: дома по ул. Артема, 198в, Горная, 38, проспект Киевский, 36, 31, 8, 5, 6, Миронова, 1 и школы №19 и 65», — рассказал источник.

Глава администрации Киевского района Донецка Валентин Левченко подтвердил, что ночью район был обстрелян из РСЗО «Град». Жертв и раненых нет. «Единственный плюс в том, что раненых и погибших нет. Ночью был обстрелян район, где находится Киевская администрация. Я лично насчитал шесть воронок от «Града». Много попаданий в жилые дома, например прямые пр. Киевский, 5, 31 и т. д. На улице XVIII партсъезда прямое попадание в частный дом. Разрушены кровля, повреждены фасады. Очень много заявок по остеклению. Например, только в здании Киевской администрации разбито 50 окон», — рассказал Левченко.

С сегодняшнего дня в Донецке прекращена работа школ. «С 3 февраля, в связи со сложной военной обстановкой, школы ДНР переводятся на очно-заочный режим обучения», — проинформировала пресс-служба Министерства образования и науки.

На Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала 11 обстрелов со стороны ВСУ. В военном ведомстве уточнили, что под обстрел попали позиции ЛНР в населенных пунктах Калиновка, Калиново и Славяносербск. При этом украинские силовики применяли арторудия калибра 122 мм, 120‑ и 82-мм минометы, автоматические станковые гранатометы АГС.

В свою очередь, утром 3 февраля пресс-центр штаба «АТО» сообщил о напряженной обстановке по всей линии разграничения в Донбассе. Украинские военные отмечают, что против них, а также мирного населения ВС ДНР и ЛНР используют оружие, запрещенное Минскими соглашениями. «Всего за сутки зафиксировано 114 обстрелов. Четверо бойцов погибли, 17 — ранены», — говорится в сообщении.

По данным штаба «АТО», утром на Донецком направлении из РСЗО «Град» были обстреляны позиции ВСУ в Галициновке, из 152-мм артиллерии, 120‑ и 82-мм минометов — позиции украинских войск в Авдеевке, Луганском и Троицком. На Мариупольском направлении из «Града» обстреляна Талаковка, из 120‑ и 82-мм минометов — позиции ВСУ в Водяном, Новотроицком и Марьинке. На Луганском направлении 152-мм артиллерия стреляла по Новозвановке. В штабе «АТО» заверяют, что украинские военные «не ведут артиллерийский огонь по населенным пунктам». Данное заявления в штабе сделали в ответ на сообщения в интернет-ресурсах о том, что украинские войска обстреливают Донецк. «Указанная информация не соответствует действительности и является спланированной провокацией. Вооруженные Силы Украины не ведут артиллерийский огонь по населенным пунктам. Распространение таких слухов имеет только одну цель — вызвать панику среди жителей Донецка и посеять недоверие местного населения к Вооруженным силам Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, украинский волонтер Илья Лысенко на своей странице в Facebook сообщил, что 2 февраля в районе Светлодарской дуги (Донетчина) был обстрелян реанимационный автомобиль ВСУ. В результате обстрела погибла женщина-фельдшер, еще четверо человек получили ранения.

«В ремонте наш санитарный Хамер. После вчерашнего обстрела санитарного транспорта смежников! После вчерашней гибели военного фельдшера женщины! После вчерашнего ранения 4 человек расстрелянного УАЗа «Таблетки»!» — написал он, уточнив, что водителю ампутировали ногу. Лысенко сообщил, что обстрел медиков велся из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).

В то же время назначенный Киевом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский отметил, что украинская и российская стороны в Совместном центре по контролю и координации вопросов режима прекращения огня (СЦКК) договорились прекратить бои под Авдеевкой. «Российская сторона в СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня в районе порыва ЛЭП у Авдеевки», — написал Жебривский на своей странице в Facebook утром 3 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики продолжают концентрировать свои силы в районе Авдеевки для ведения наступательных действий. «Выявлено усиление 72-й бригады батальонной тактической группой 25-й одшбр (отдельной десантно-штормовой бригады), националистами ДУК «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Азова» и «Днепр-1». Общее количество сил и средств противника на данном участке составляет: до 10 рот пехоты, до 15 танков, до 20 БМП и 16 минометов. При этом отмечается передислокация тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня противника ближе к линии боевого соприкосновения, что отмечается международными наблюдателями. Нашей разведкой зафиксированы факты применения тяжелых вооружений с территорий детских садов, школ и района Авдеевского коксохимического завода. Украинские войска продолжают использование мирных жителей в качестве «живого щита», что подтверждают сами граждане дачных поселков», — уточнил Басурин.

Напомним, ночью 2 февраля Жебривский проинформировал, что в результате артобстрела Авдеевки со стороны армии ДНР погибли два мирных жителя. Также ранение лица получил иностранный фотожурналист. При этом обстрелам со стороны ВС ДНР подверглись пункты гуманитарной помощи, стадион, школа №2 и палаточный городок.

26 августа в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление в Донбассе с 1 сентября режима «бессрочного прекращения огня» (десятый по счету режим прекращения огня с 2014 года).